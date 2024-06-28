Dursun Özbek: "Şampiyon olan takımın kadrosunu bozma niyetimiz yok" - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dursun Özbek: "Şampiyon olan takımın kadrosunu bozma niyetimiz yok"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyon olan takımın kadrosunu bozmak istemediklerini, yapılacak nokta transferlerle camiaya katkı sağlayacak bir ekip kurmak istediklerini söyledi. Özbek, transfer döneminde yapılan açıklamaların ve konuşulan rakamların genelde sürece zarar verdiğini belirtti. Ayrıca, Oğuz Aydın'ın gündemlerinde olduğunu ve Florya'yı boşaltmaları gerektiğini ifade etti.

28.06.2024 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Dursun Özbek: "Şampiyon olan takımın kadrosunu bozma niyetimiz yok"

Galtasaray Başkanı Dursun Özbek:

"Kulübün başarılı olmasına katkı sağlayacak en iyi ekibi kurmayı amaçlıyoruz"

" Oğuz Aydın, gündemimizde olabilecek bir futbolcu"

"Gerekli bölgelere nokta transferler yapmak istiyoruz"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyon olan takımın kadrosunu bozmak istemediklerini, yapılacak nokta transferlerle camiaya katkı sağlayacak bir ekip kurmak istediklerini söyledi. Başkan Özbek, ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Oğuz Aydın hakkında ise, "Oğuz Aydın, gündemimizde olabilecek bir futbolcu" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Puma ile imzalan forma sponsorluğu anlaşmasının ardından basın mensuplarının gündeme dair sorularını cevapladı. Galatasaray'ın, transfer çalışmalarını kendi stratejisi doğrultusunda devam ettireceğini vurgulayan Başkan Özbek, "Sponsor firmamız ile maddi olarak transfer kaynağı anlamında bir görüşmemiz veya talebimiz olmadı. Bu sezon benim 5 veya 6. transfer dönemim. Galatasaray yarışmacı bir takım. Avrupa'da başarıyı amaçlayan bir kulüp. En iyi transferleri yapmak durumundayız. Çok iyi incelenip iyi ve doğru kararların alınması gereken bir konu. Burada en iyi futbolcuyu transfer etmek isterken, kulübün ekonomik durumunu da göz önüne almak gerekiyor. 'Başkan transfer yapmak istemiyor' gibi algılanmasını istemiyorum. Kulübün başarılı olmasına katkı sağlayacak en iyi ekibi kurmayı amaçlıyoruz. Ama ekonomik açıdan da camiamızı özenli bir şekilde yönetmek istiyoruz. Transfer döneminde yapılan açıklamalar ve konuşulan rakamlar genelde bu sürece zarar veriyor. Şunun bilinmesi gerekiyor ki gece ve gündüz demeden çalışmalarımız devam ediyor. Camiamız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Şampiyon olan takımın kadrosunu bozma niyetimiz yok"

A Milli Futbol Takımı ile EURO 2024'te başarılı bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz hakkında konuşan Başkan Dursun Özbek, "Barış bizim değerli bir oyuncumuz. Şampiyon olan takımın kadrosunu bozma niyetimiz yok. Takımın omurgasını korumak istiyoruz. Herhangi bir oyuncumuzla ilgili teklif gelmiş değil. Bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da çok çetin bir yarış geçeceğini düşünüyorum. Bırakın oyuncularımızı satmayı, takımımızı daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz sezonu 102 puanla tamamlamış iyi bir ekibimiz var. Biz gerekli bölgelere nokta transferler yapmak istiyoruz. Bu konuda çalışan scout ekiplerimiz var" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Alanyasporlu oyuncu Oğuz Aydın ile ilgili açıklamalar yapan Özbek, "Oğuz Aydın, Türkiye'nin iftihar ettiği bir oyuncu. Uzun yıllar boyunca milli takıma ve Türk futboluna hizmet edeceğini düşünüyorum. Biz de bütçemizin el verdiği neticede görüşmelerimizi yapacağız. Gündemimizde olabilecek bir futbolcu. Şimdilik bu kadarını söyleyebilirim" dedi.

"Florya'yı artık boşaltmamız gerekiyor"

Sezonu Kemerburgaz Tesisleri'nde açacaklarını söyleyen Başkan Dursun Özbek, "3 Temmuz'da yeni yerleşkemizde sezonu açacağız. Sezonun devamında yine Kemerburgaz Tesisleri'nde olacağız. Elbette milli takımlarda olan oyuncularımızdan dolayı oyuncularımızın hepsi hemen bir araya gelemeyecektir. Transferi yetişecek olan yeni futbolcu arkadaşlarımız olursa onlar da yetişecektir. Florya'yı artık boşaltmamız gerekiyor. Bu vesileyle 6 Temmuz'daki genel kurulumuza tüm üyelerimizi bekliyoruz. Çünkü biz bu kurulda kendilerinden yetki isteyeceğiz. Bizim Bankalar Birliği'nden çıkma isteğimiz yeni değil. Bunun için de projeler yaptık. Riva'dan başladık. Mecidiyeköy ve Kemerburgaz projelerimizi sırasıyla yapıyoruz. Florya bunların arasında yine önemli bir proje. Bizim bu alanı boşalttıktan sonra imar ettirmemiz gerekiyor. Projelerimizden elde edeceğimiz maddiyat ile bankalar birliğinden çıkacağız. Bu bizim her yerde söylediğimiz ve çok önem verdiğimiz bir proje. Galatasaray'ın finansal yapısının uzun süre sürdürülebilmesi için bu projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor" cümlelerini kullandı.

"Geçen sezonun rakamlarının üzerine çıkmamız gerekiyor"

Her sene sponsorluk gelirlerini arttırarak ilerlemek zorunda olduklarını dile getiren Başkan Özbek, "Sponsorluk geliri olarak geçen seneden geride kalmamamız gerekiyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Hedefimiz her sene bu geliri arttırarak devam ettirmek. Takımımız Avrupa'da da yoluna başarı ile devam edecektir. Geçtiğimiz yıl da öyle oldu. Bu sene de bu rakamları yakalayıp, daha da üzerine çıkmak istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde ilerliyor. Galatasaray'ın hedeflerini büyütmek için geride kalan senenin rakamlarının hiçbir zaman altında kalmamız gerekiyor" açıklamalarını yaptı.

Tete'nin transferindeki dava süreciyle ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Başkan Dursun Özbek, "Dava aslında 27 Haziran'daydı. Bugün 11 Temmuz'a ertelendiğini öğrendik. Konu ile ilgili takibimizi devam ettireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Dursun Özbek, Galatasaray, Oğuz Aydın, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek: 'Şampiyon olan takımın kadrosunu bozma niyetimiz yok' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:11 İran’da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50’yi geçemedi İşte 2. tura kalan adaylar İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylar
10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
11:26 Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:37:12. #1.13#
SON DAKİKA: Dursun Özbek: "Şampiyon olan takımın kadrosunu bozma niyetimiz yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement