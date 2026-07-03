Dursun Özbek: "Şampiyonlar Ligi'nde istediğimiz neticeleri almak üzere bir takım hazırlığı yapıyoruz" - Son Dakika
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Dursun Özbek: "Şampiyonlar Ligi'nde istediğimiz neticeleri almak üzere bir takım hazırlığı yapıyoruz"

Dursun Özbek: "Şampiyonlar Ligi\'nde istediğimiz neticeleri almak üzere bir takım hazırlığı yapıyoruz"
03.07.2026 22:52  Güncelleme: 23:03
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bodrum'da düzenlenen 26. Şampiyonluk Gecesi'nde, takımın korunduğunu ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı için transfer çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Teknik direktör Okan Buruk ve eski teknik direktör Fatih Terim de hedeflerini paylaştı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği'nin düzenlediği gecede, "Şampiyonlar Ligi'nde istediğimiz neticeleri almak üzere bir takım hazırlığı yapıyoruz" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen "26. Şampiyonluk Gecesi", sarı-kırmızılı camiayı bir araya getirdi. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile futbolcular Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün'ün katıldığı gecede 26. şampiyonluk kutlanırken, yeni sezon öncesi hedefler de paylaşıldı.

İlçedeki bir otelde düzenlenen organizasyonda sarı-kırmızılı taraftarlar marşlar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk coşkusu yaşadı. Program öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk, Fatih Terim ve kaleci Uğurcan Çakır basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Geçen seneki takımımızı koruyoruz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün Bodrumlu Galatasaraylılarla 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. İnşallah güzel bir sezona da hazırlık yapıyoruz. Daha doğrusu 27. şampiyonluğun hazırlıkları bunlar, onun için ben buradaki kardeşlerime 26. şampiyonluğu doya doya kutlamalarını istiyorum. Geçen seneki takımımızı koruyoruz. Hocamızla, teknik ekiple ve scout ekibimizle beraber eksiklerimiz ne varsa onları bu transfer döneminde çözüp Şampiyonlar Ligi'nde istediğimiz neticeleri almak üzere bir takım hazırlığı yapıyoruz" dedi.

"Galatasaray büyük başarılara alışmış bir kulüptür"

Eski A Milli Takım ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise, "Camia olarak çok mutluyuz. Başta başkanımız, yönetim kurulumuz, hocamız, ekibi ve oyuncularımız tabii aslan parçalarını hepimiz tebrik ediyoruz. Taraftarımızın büyük desteğiyle tam bir birliktelik içerisinde çok güzel bir son yaptılar. İnşallah devam eder, Galatasaray Kulübü bunların hepsine layık ve büyük başarılara alışmış bir kulüptür. Umarım Avrupa'da da Türkiye'de başarılarımız devam eder" diye konuştu.

"Eksiklerimizi biliyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da, "Çok şükür 4 sene üst üste şampiyonluk. Bizim için çok önemli, çok değerli. Galatasaray olarak çok mutluyuz. Hedeflerimiz bitmiyor. 4 tane üst üste şampiyonluk, hedefte 5. şampiyonluk. Yine rekorlar, Avrupa'da başarı. İnşallah ona ulaşmak için çok büyük çaba sarf edeceğiz. Önümüzdeki hafta çalışmalara başlıyoruz ondan sonra da lige hazırlanacağız. Milli oyuncular da döndükten sonra tam takım şekilde lige hazırlanacağız. Hedeflerimiz aynı, yeni sezon yeni heyecan. Büyük Galatasaray taraftarı her zaman yanımızdalar. İnşallah aynı duyguyu aynı tutkuyu devam ettireceğiz. Kulüplerin bir isteği vardı, yabancı kuralının belli olmasını bekledik. Bununla ilgili bir değişiklik olmadı, ona göre adapte olmaya çalışacağız. Dünya Kupası'nda oynayan birçok oyuncu var. Kadromuzu görüp yenileyip özellikle takıma önemli takviyeler yapmak istiyoruz. Eksiklerimizi biliyoruz ama gerçekten bu sene geçen senelere nazaran biraz daha sakin ve önümüzü görerek hareket etmek istiyoruz. Yabancı kuralından dolayı çok fazla da hareket etme imkanımız yok. Özellikle genç oyuncular ve Türk oyuncular üzerinden kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Her transfer önemli, bazen çok büyük beklentiye de girmemek gerekiyor ama dediğim gibi kadromuzu başkanımız ve yönetim kurulumuzla birlikte en güçlü şekilde düzeltmeye çalışacağız" açıklamasında bulundu.

"İnşallah seneye de şampiyon olup burada kutlama yapmak nasip olur"

Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, "Bizim açımızdan güzel geçmedi, ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Bunu başaramadık, onun bir üzüntüsü var. Öyle ülkemize döndük. Daha fazlasını yapmamız gerekiyordu, bunu başaramadık. Bunu telafi etme imkanımız var, inşallah bunu telafi edeceğiz. İnşallah seneye de şampiyon olup burada kutlama yapmak bize nasip olur. İnşallah bunu başarabiliriz" dedi.

Açıklamaların ardından taraftarlar Dursun Özbek, Okan Buruk ve futbolcularla şampiyonluk kupası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Gecede sahne alan sanatçılar konser verirken, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde 26. şampiyonluk kutlaması gece boyunca devam etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dursun Özbek: 'Şampiyonlar Ligi'nde istediğimiz neticeleri almak üzere bir takım hazırlığı yapıyoruz' - Son Dakika

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