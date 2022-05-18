Dursun Özbek'ten başkanlık vaadi: Seçilirse Fatih Terim'i yine takımın başına geçirecek

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11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan Dursun Özbek, Fatih Terim'i takımın başına tekrar getirmek için çalışmalara başladı.

ERDEN TİMUR, İKİNCİ BAŞKAN OLACAK

Sporx'te yer alan habere göre, Listesinde ikinci başkan olarak Erden Timur'u da görevlendirecek olan Dursun Özbek, bir büyük sürpriz daha yaparak Fatih Terim ile görüşme kararı aldı.

FATİH TERİM İLE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BULUŞACAKLAR

20 Mayıs Cuma günü listesini, Galatasaray Divan Kurulu'na teslim edecek olan Özbek, liste çalışmalarına son sürat devam ederken camianın önde gelen isimlerinden Ali Dürüst'ü de ikna etmek için görüşmelere başladı. Yönetimde görev almak istemeyen Ali Dürüst'ü ikna turlarının ardından Fatih Terim ile önümüzdeki hafta içerisinde bir görüşme yapacak olan Dursun Özbek, deneyimli teknik adam ile fikir alışverişinde bulunacak.

DURSUN ÖZBEK'İN 2 PLANI VAR

Fatih Terim'i teknik direktör olarak takımın başına getirmek için "A Planı" belirleyen Özbek, "B Planını" ise Terim'i Sportif A.Ş'de görevlendirmek üzerine kurdu.