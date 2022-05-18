Dursun Özbek'ten başkanlık vaadi: Seçilirse Fatih Terim'i yine takımın başına geçirecek - Son Dakika
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Dursun Özbek'ten başkanlık vaadi: Seçilirse Fatih Terim'i yine takımın başına geçirecek

18.05.2022 15:08

Sarı kırmızıların başkan adaylarından Dursun Özbek'in galibiyet stratejini Fatih Terim'in üstüne kurdu. Seçildiği taktirde Terim'i Galatasaray'ın başına geçirmeyi düşünen Özbek; bir diğer başkan adayı olan Metin Öztürk'ü de listesine almıştı.

11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan Dursun Özbek, Fatih Terim'i takımın başına tekrar getirmek için çalışmalara başladı.

ERDEN TİMUR, İKİNCİ BAŞKAN OLACAK

Sporx'te yer alan habere göre, Listesinde ikinci başkan olarak Erden Timur'u da görevlendirecek olan Dursun Özbek, bir büyük sürpriz daha yaparak Fatih Terim ile görüşme kararı aldı.

FATİH TERİM İLE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BULUŞACAKLAR

20 Mayıs Cuma günü listesini, Galatasaray Divan Kurulu'na teslim edecek olan Özbek, liste çalışmalarına son sürat devam ederken camianın önde gelen isimlerinden Ali Dürüst'ü de ikna etmek için görüşmelere başladı. Yönetimde görev almak istemeyen Ali Dürüst'ü ikna turlarının ardından Fatih Terim ile önümüzdeki hafta içerisinde bir görüşme yapacak olan Dursun Özbek, deneyimli teknik adam ile fikir alışverişinde bulunacak.

DURSUN ÖZBEK'İN 2 PLANI VAR

Fatih Terim'i teknik direktör olarak takımın başına getirmek için "A Planı" belirleyen Özbek, "B Planını" ise Terim'i Sportif A.Ş'de görevlendirmek üzerine kurdu.

YORUMLAR (1)
  • Alper006 : Teknik direktör olarakta kulübü ve beklentilerini bilen karşılayabilecek birisinin olması gerekli. Yabancı bir hoca ile başarı kim olursa olsun zor. Başarıları yatacak en uygun kişi Fatih Terim dir, olmazsa Okan Buruk tur. Macera aramayın lütfen kaybedilecek saniyemiz bile yok. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Galatasaray başkanlık seçiminde şaşırtan sürpriz! Eski Başkan Dursun Özbek tekrar aday oldu Galatasaray başkanlık seçiminde şaşırtan sürpriz! Eski Başkan Dursun Özbek tekrar aday oldu Galatasaray'da Dursun Özbek seçime giriyor Galatasaray'da Dursun Özbek seçime giriyor

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Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten başkanlık vaadi: Seçilirse Fatih Terim'i yine takımın başına geçirecek - Son Dakika


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