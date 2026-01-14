Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki - Son Dakika
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

14.01.2026 11:10
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, PSG'li Fabian Ruiz transferi için menajer George Gardi'ye tam yetki verdiği belirtildi. PSG'nin 30 milyon eurodan aşağı inmek istemediği, Galatasaray'ın ise 4 yıllık sözleşmeyle toplam 40 milyon euro'luk bir paket hazırladığı aktarıldı. Ruiz'in PSG'den yeni kontrat beklediği, anlaşma çıkmazsa ara transferde ayrılığın gündeme gelebileceği ifade edildi.

Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar hız kazanırken, Paris Saint Germain'in tecrübeli ismi Fabian Ruiz gündemin üst sıralarına çıktı. Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek'in, menajer George Gardi'ye transfer sürecini yürütmesi için "tam yetki" verdiği belirtildi.

GARDI'YE TAM YETKİ VERİLDİ

Aktarılan bilgilere göre Dursun Özbek, Fabian Ruiz transferi için menajer George Gardi'ye yetkiyi devretti. Gardi'nin ilk etapta oyuncuyu ikna etmeye odaklanacağı, bu süreçte Ruiz'in Teknik Direktör Okan Buruk ile görüntülü görüşme yapmasının da talep edileceği kaydedildi.

PSG 30 MİLYON EURO'NUN ALTINA İNMİYOR

PSG cephesinin Ruiz'i ara transfer döneminde satmaya sıcak baktığı ifade edilirken, Fransız kulübünün bonservis için 30 milyon eurodan aşağıya inmeyi düşünmediği aktarıldı.

GALATASARAY'DAN 4 YILLIK, 40 MİLYON EURO'LUK PAKET

Haberde, Galatasaray yönetiminin 29 yaşındaki oyuncuya 4 yıllık sözleşme üzerinden toplam 40 milyon euro'luk bir paket sunacağı bilgisi yer aldı. Bu teklifin, oyuncuyu ikna etme sürecinde önemli bir koz olarak görüldüğü belirtildi.

RUİZ YENİ KONTRAT BEKLİYOR

PSG'den yıllık 6 milyon euro kazandığı ifade edilen Fabian Ruiz'in, kulübünden yeni kontrat beklentisi olduğu kaydedildi. Fransız basınında yer alan haberlerde PSG ile oyuncu temsilcilerinin masaya oturduğu belirtilirken, anlaşma sağlanamaması durumunda Ruiz'in ara transferde ayrılığının netleşebileceği vurgulandı.

  Mö19720202:
    dursun başkan para varmı okdar
