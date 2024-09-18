Dursun Özbek'ten Hakem Eleştirisi - Son Dakika
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Dursun Özbek'ten Hakem Eleştirisi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe maçında Atilla Karaoğlan'ın atanmasını eleştirdi.

18.09.2024 19:20
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Geçen sene bir hakem konusunda çok ciddi ifadeler kullanmıştım. Atilla Karaoğlan. Buradaki Trabzonspor maçından sonra çıktım, nasıl Galatasaray'ı katlettiğini, nasıl doğradığını dilimin döndüğü kadar anlattım. Sezonun en kritik maçına yine aynı hakemi veriyorlar. Başka hakem bulamadınız mı MHK? Hakem kalmadı mı?" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları mücadeleye yapılan Atilla Karaoğlan'ın ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan atamayı eleştiren Dursun Özbek, "Bildiğiniz gibi hafta sonu Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynayacağız. Önemli bir maçımız var. Geçen sene bir hakem konusunda çok ciddi ifadeler kullanmıştım. Atilla Karaoğlan. Buradaki Trabzonspor maçından sonra çıktım, nasıl Galatasaray'ı katlettiğini, nasıl doğradığını dilimin döndüğü kadar anlattım. Sezonun en kritik maçına yine aynı hakemi veriyorlar. Demek ki hiçbir şey değişmedi. Yönetimler değişti, başka hiçbir şey değişmedi. Hakem mi kalmadı! Geçen sene bu hakem hakkında bir sürü şey söylemişim. Başka hakem bulamadınız mı MHK? Hakem kalmadı mı?" ifadelerini kullandı.

"İNADINA BU MAÇA ATADINIZ"

TFF'nin atmalara dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Özbek, "Hakemler hakkında çok nadir konuşma yaparım. Bir kişi hakkında bu kadar iddialı konuştum. İnadına getirip onu bu maça atadınız. Demek ki yönetimde bir şey değişmedi. Buradan tekrar sesleniyorum. Bu tayinler, bu hususlar dikkate alınmazsa her geçen gün daha zorlaşan lig müsabakaları bundan sonra daha da zorlaşacaktır. O yüzden tekrar buradan sesleniyorum. TFF'nin bu atamalara dikkat etmesi gerekir" sözlerini sarf etti.

Kaynak: DHA

Atilla Karaoğlan, Dursun Özbek, Galatasaray, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten Hakem Eleştirisi - Son Dakika

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