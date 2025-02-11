Dursun Özbek'ten Murat Sancak'a yanıt: Sözlerini düzeltmeli - Son Dakika
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Dursun Özbek'ten Murat Sancak'a yanıt: Sözlerini düzeltmeli

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor Kulübü sahibi Murat Sancak'ın Okan Buruk hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi. Özbek, ''Hiç kimse Okan Hoca'nın başarısından ve kimliğinden dem vuramaz, bir şey diyemez. Hepimiz, Okan Hoca'ya sahip çıkmalıyız. Onunla ilgili sözleri kınıyorum ve bu sözler düzeltilmeli'' dedi.

11.02.2025 12:49  Güncelleme: 13:04
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Süper Lig devi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor Kulübü sahibi Murat Sancak'ın Okan Buruk ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

Dursun Özbek, "Murat Bey'i Adana Demirspor'un başkanı olarak tanıdım. Kendisiyle tanışıklığım bu seviyede. Adana Demirspor'un sahibi olduğunu biliyorum. Dolayısıyla yaptığı açıklamalar, kendisini bağlar. Okan Hoca ile ilgili söylediği şeyler doğru değil! Düzeltti mi, düzeltmedi mi bilmiyorum!" dedi.

"BU TİP ÇABALAR BEYHUDE"

"Okan Hoca, bu ülkenin değeri. Bu kişi hakkında açıklama yaparken ve gerçek dışı söylemleri ortaya koyarken, dikkatli olmak lazım." diyerek sözlerini sürdüren Özbek, "Adana Demirsporlu oyuncu bile 'Okan Hoca, bana kötü bir şey demedi' dedi. Murat Bey'in açıklamalarını üzüntüyle izledim. Bu tip konularla Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmak beyhudedir." ifadelerini kullandı.

"SÖZLERİNİ DÜZELTSİN"

Özbek, "Hiç kimse Okan Hoca'nın başarısından ve kimliğinden dem vuramaz, bir şey diyemez. Hepimiz, Okan Hoca'ya sahip çıkmalıyız. Onunla ilgili sözleri kınıyorum ve bu sözler düzeltilmeli." çağrısını yaptı.

Dursun Özbek\'ten Murat Sancak\'a yanıt: Sözlerini düzeltmeli

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Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten Murat Sancak'a yanıt: Sözlerini düzeltmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • mesut:
    Fetö cüye niye sahip cıkalım Neden Neden?? Gs yi şampiyon yaptı diyemi? 431 11 Yanıtla
  • Şevket Yıldırım:
    Dursun beyin düştüğü duruma bakın,yalan diyemiyor ,iftira diyemiyor eee neyi düzeltsin başkan neyiiii ,az fetöcü ,çok fetöcü diyemi düzeltsin 280 5 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    mayısta Galatasaray şampiyon o kaaaddrrr kuşlar 75 28 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Alinin ajanlari kesin Murat baskana farkli aktarim yapmistir . 62 21 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Adana Demirspor Sivasspor Rizespor başkanları Fenerbahçe kongre üyeleri normal Galatasaray karşı ölümüne oynuyorlar çarşı pazar karıştı 49 19 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Az söyledi. Daha çok şeyler söylenir ama 16 35 Yanıtla
  • ha434343:
    Yıllardır Türk futboluna verdigin zarardan dolayı bence önce sen sözlerini düzeltmelisin sayın başkan bunu bir takım taraftar olarak yazmıyorum futbolsever olarak yazıyorum bu hiç birinize yakışmıyor çocuk gibisiniz yeter millet olarak temiz spor istiyoruz bütün takımlar için söylüyorum 12 36 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    ayıp ya ads başkanına barasi bile okan gir içeri dedi küfür etmedi dedi 31 12 Yanıtla
  • Nurhat Akbaş:
    Sen önce hocana sporcu ahlakı nasıl olur ona öğret 4 9 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    acaba merak ediyorum bu çekil me gz değilde herhangi si Anadolu takımında olsaydı o takımıda konuşurlarmıydı 8 3 Yanıtla
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