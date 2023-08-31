Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi kurasına ilk yorum: Hayal ettiğim gruplardan biri çıktı - Son Dakika

Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi kurasına ilk yorum: Hayal ettiğim gruplardan biri çıktı

Son Güncelleme: 31.08.2023 21:08

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi kuralarını değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların maçlardan güzel sonuçlarla ayrılacağından emin olduğunu belirten Özbek, "Hayal ettiğim gruplardan bir tanesi çıktı." dedi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti. Zorlu bir gruba düşen sarı-kırmızılıların kurasını başkan Dursun Özbek değerlendirdi. Özbek, hayal ettiği bir gruba düştüklerini söyledi.,

"GALATASARAY'IN EN GÜZEL SONUÇLARI ALACAĞINDAN EMİNİM"

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Ben önümüzdeki maçlarda Galatasaray'ın kendine yakışır şekilde Türkiye'yi temsil edeceğinden ve en güzel sonuçları alacağından eminim. Hem Galatasaray hem Türkiye'ye bu kura hayırlı olsun. Taraftarlarımızı, 50 bin kişiyi Rams Stadyumumuza bekliyorum. Hayal ettiğim gruplardan bir tanesi çıktı." dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN O EFSANE MÜZİĞİNİ DİNLETECEĞİZ"

Dursun Özbek ayrıca, "Burası şampiyonların arenası. Ülkelerin şampiyonları burada. Cumhuriyet'in 100. yılında Türk futbolseverlere Şampiyonlar Ligi'nin o efsane müziğini dinleteceğiz. Güzel maçlar olacağına inanıyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üstünden çıkan bir yıldızın da İstanbul'un üzerinden çıkması hasebiyle burada Türkiye'yi gururla temsil ediyoruz. Futbolun tüm güzelliklerini burada gördük." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi kurasına ilk yorum: Hayal ettiğim gruplardan biri çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi kurasına ilk yorum: Hayal ettiğim gruplardan biri çıktı - Son Dakika
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