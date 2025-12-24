Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim - Son Dakika
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim

24.12.2025 21:40
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ara transfer döneminde taraftarlara yeni yıl hediyesi vermek istiyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların gündemine Al Hilal forması giyen orta saha oyuncusu Ruben Neves geldi. Galatasaray, Avrupa'ya dönüş hazırlığındaki Ruben Neves ile maaş pazarlığına oturacak.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, taraftarlara yeni yıl hediyesi vermek adına kolları sıvadı.

ORTA SAHAYA RUBEN NEVES

Ocak ayında orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, rotasını Suudi Arabistan'da Al Hilal forma giyen Ruben Neves'e çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Avrupa'ya dönmek isteyen Portekizli oyuncu Ruben Neves ile maaş pazarlığına oturacağı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE İSMİ ANILMIŞTI

28 yaşındaki yıldız ismin adı daha önce de Galatasaray ile anılmış ancak transfer yüksek bonservis beklentisi nedeniyle gerçekleşmemişti.

55 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

2023-24 sezonu başında Premier Lig ekibi Wolves'tan Al-Hilal'e 55 milyon euro karşılığında transfer olan Ruben Neves'in Al Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Kenan KODALAK Kenan KODALAK:
    arap yarımadasından gelen tüm futbolcylar antrenmansız geliyor ve form tutmaları enaz 6 ay. şuan için hatalı bir transfer olur düşüncesindeyim 72 10 Yanıtla
    doganyildiz077 doganyildiz077:
    doğru tespit 37 2
    Dadaş 20 Dadaş 20:
    ya boş bir transfer istemiyoruz.. Boşa bir TL harcayacak ne zaman ne de lüksümüz var başkan 4 0
  • 061400Ho 061400Ho:
    bakalım bunun parasını hangi dernek veya bakanlık karşılayacak 4 67 Yanıtla
    Dene Mene Dene Mene:
    Tanju çolak'ın transferini Turgut Özal örtülü ödenekten sağlamış, tanjunun itirafları izle her bok şikebahçede ama millete pislik atmaktan geri durmazlar. 39 0
    Apple User Apple User:
    siz sorunlarınızla ilgilenin,Gs boşgeç .bok çukurundasınız halen Gs Çataşıyor. 21 0
    Dadaş 20 Dadaş 20:
    al işte gö.ün den bir element uyduran daha bunlar hep böyle laf olsun torba dolsun 9 0
  • Mahmut özdemir Mahmut özdemir:
    yapma başkan fenerlilerin kalbine inecek . 43 4 Yanıtla
  • Keskin_1 20 Keskin_1 20:
    bumu yıldız senin yapacağın işe 13 16 Yanıtla
  • Mehmetali Baydemir Mehmetali Baydemir:
    Ne yapacaksınız nınu Okan hala ders almamış 9 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
