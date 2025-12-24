Dursun Özbek\'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, taraftarlara yeni yıl hediyesi vermek adına kolları sıvadı.
Ocak ayında orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, rotasını Suudi Arabistan'da Al Hilal forma giyen Ruben Neves'e çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Avrupa'ya dönmek isteyen Portekizli oyuncu Ruben Neves ile maaş pazarlığına oturacağı belirtildi.
28 yaşındaki yıldız ismin adı daha önce de Galatasaray ile anılmış ancak transfer yüksek bonservis beklentisi nedeniyle gerçekleşmemişti.
2023-24 sezonu başında Premier Lig ekibi Wolves'tan Al-Hilal'e 55 milyon euro karşılığında transfer olan Ruben Neves'in Al Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
