Spor

- Dursun Özbek: "Yalıda doğmuş zengin çocuğu olmak, böyle hadsiz konuşma hakkını vermez"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek:

"Galatasaray Başkanının adını ağzına alırken iki kere düşünsün"

" Türkiye'nin en büyük spor kulübü kimmiş görecekler"

"Bankalar Birliği meselesini 6 yıl önce gündeme getirdim"

"Transferleri kamp dönemine yetiştirmeyi planlıyoruz"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün akşam Fenerbahçe Kulübü başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın gerçekleştirdiği canlı yayın programına değinerek, "Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken iki kere düşünsün. Ali Bey'in Galatasaray başkanına öyle konuşma hakkı yok. Haddini bilsin! Yalıda doğmuş zengin çocuğu olmak, böyle hadsiz konuşma hakkını vermez" dedi.

Galatasaraylılar Derneği'nin her yıl organize ettiği Geleneksel Pilav Günü, Galatasaray Lisesi'nde yapıldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katıldığı 91. Geleneksel Pilav Günü'nde lisenin eski kuşak öğrencileri bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Dursun Özbek, "Bugün Galatasaray'ın 91. Pilav Günü. Galatasaray'ın ananelerinden bir tanesi. Bizim bayramımız diyebilirim. Çünkü eski ve yeni mezunların, senelerdir birbirini göremeyen Galatasaraylıların bir araya geldiği özel bir gün. Bugün 50. yıl mezunlarına plaketlerini verdik. Ayrıca bugün sınava giren tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Umarım istedikleri sonuçları alırlar" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken iki kere düşünsün"

Fenerbahçe başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında dün akşam gerçekleşen canlı yayın programına değinen Başkan Özbek, "Dün rakip takımın seçimli genel kurulu vardı. Genelde genel kurullarında anlattıkları birçok konu Galatasaray ile alakalı olduğu için biz de zaman buldukça takip ediyoruz. Kongrelerini izledik. Küfür, kafir, saldırma. Nasıl bir kongre olduğunu hepimiz gördük. Bir taraf salonu tek ediyor, öteki taraf kendi başına konuşuyor. Bunu Türk kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Biz de yakın zamanda bir kongre gerçekleştirdik. İki kongrenin mukayesesini sizlere bırakıyorum. Akşam da iki başkan bir televizyon programında buluştular. Konuşma iki spor adamının konuşması gibi başladı. Tamamen kayıkçı kavgası oldu. Sporla, futbolla ilgili olmayan konular konuşuldu. Türk futboluna fayda sağlamayan bir toplantı oldu. Buradaki en önemli hususlardan bir tanesi Galatasaray başkanı hakkında söylenen sözler oldu. Özellikle zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti. Çok dikkat etsin. Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken iki kere düşünsün. Ali Bey'in Galatasaray Başkanı'na öyle konuşma hakkı yok. Haddini bilsin! Yalıda doğmuş zengin çocuğu olmak, böyle hadsiz konuşma hakkını vermez. Öyle sağda solda televizyona çıkıp sallamaya benzemez bu iş. Dikkat etsin. Bu öyle tribünlere ligden çekileceğim diye 30 bin kişi toplayıp da geri vites yapmaya benzemez. Dikkatli olmasını ona tavsiye ediyorum. Üzüleyim mi, sevineyim mi bilemiyorum. İki başkandan hangisi seçilirse seçilsin Galatasaray için iyi ama Türk sporu için hüsran. Bu kişilerin Türk sporuna fayda verebileceğini düşünmüyorum. Orada Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç da var. Kendisine yönelik 'Fatih kaseti koy' diye hitap edebiliyor. Demek ki eskiden gelen bir alışkanlık var. Onlara şöyle bir tavsiyede bulunuyorum. Biz, Galatasaray Lisesi'nin karşısındaki müzede bir olimpiyat sergisi açtık. Yüz yıl öncesini anlatan, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet döneminde Galatasaray olimpiyatlara katılmak için ne yapmış? Kendilerine gelip bu sergiyi gezmelerini tavsiye ediyorum. Baksınlar, Türk spor tarihini öğrensinler. Ondan sonra Türkiye'nin en büyük spor kulübü kimmiş görecekler" şeklinde konuştu.

"Bankalar Birliği meselesini 6 yıl önce gündeme getirdim"

Camia olarak hedeflerinin Bankalar Birliği'nden çıkmak olduğunu dile getiren Dursun Özbek, "Bankalar Birliği konusunda açıklamalarımız çok net. Projelerimizi yaptık. Buradaki hedefimiz bir an evvel çıkmak. Bu denli gecikmesinin sebebi bir seçim dönemine denk gelmesinden dolayı oldu. Seçim sonrası gelecek yeni yönetimin bunu uygulamaya geçirmesini daha uygun olacağını düşündük. Ben, Bankalar Birliği'nden çıkma konusunu 6 yıl önce masaya getirdim. Bazı arkadaşlar yeni yeni işin farkına varıyorlar. Bu da Galatasaray'ın rakipleriyle arasındaki farkı gösteriyor" açıklamalarında bulundu.

"Hedefimiz önümüzdeki yıl 5. yıldızı takmak"

Rakiplerin yaşadıkları başarısızlık sebebiyle saldırganlıştıklarını vurgulayan sarı-kırmızılıların başkanı, "Takım olarak hedefimiz 25. şampiyonluk ve önümüzdeki yıl 5. yıldızı takmak. Onların bu başarısızlık silsilesi ayarlarını bozdu diyebilirim. İki tane başarısız başkan. İkisi de başkanlık yaptıkları dönemde en çok Galatasaray şampiyonluğu yaşamış insanlar. Bunun ezikliğinden bir türlü kendilerini kurtaramıyorlar. Dolayısıyla başarılı olmaları bu tavırla mümkün değil. Önümüzdeki dönemde de Galatasaray'ın başarılarını izlemeye devam edecekler" dedi.

"Transferleri kamp dönemine yetiştirmeyi planlıyoruz"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Başkan Özbek, "Benim aşağı yukarı 6. transfer dönemim. Bu dönemlerde transferle alakalı çok bir şey söylemek kulübün yararına olmuyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Bizim camiamızın transfer politikası bellidir. Scout ekibimiz çalışmalarını devamlı yapar. Hocamız eksiklerimizi ekibimize bildirir. Yönetime iletir. Biz transfer dönemini bir an evvel bitirmeyi ve kamp dönemine yetiştirmeyi planlıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.