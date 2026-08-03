Dursun Özbek'ten transfer açıklaması: Kimse endişe etmesin - Son Dakika
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Dursun Özbek'ten transfer açıklaması: Kimse endişe etmesin

Dursun Özbek\'ten transfer açıklaması: Kimse endişe etmesin
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Rennes ile oynanan hazırlık maçında transfer tezahüratlarıyla yönetime tepki gösteren Galatasaray taraftarına Başkan Dursun Özbek'ten yanıt geldi. Özbek, transfer çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, "Kimsenin endişesi olmasın. İhtiyaçlarımız doğrultusunda transferleri yapacağız." dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. HT Spor'a konuşan Özbek, transfer döneminin bitmesine yaklaşık bir ay kaldığını hatırlatarak çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

"KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN"

Transfer konusunda taraftarlara güvence veren Özbek, "Transferin bitmesine yaklaşık bir aylık bir zaman var. Konuyla ilgili son derece yoğun çalışıyoruz. Bu transferleri yapacağız. Kimsenin endişesi olmasın. İhtiyacımız çerçevesinde transfer yapacağız." ifadelerini kullandı.

"DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEĞİZ"

Yabancı oyuncu kuralına da değinen Galatasaray Başkanı, "Federasyonun açıkladığı yabancı sayısı var, limitler çok önemli ama Galatasaray'ın hem limitleri hem de 23 yaş altına yapmak istediği transferler var. Bunlarda yakın zamanda sonuca gideceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Halihazırda ligin en güçlü kadrosu bizde, daha güçlü vaziyete getirmek için bu transferleri yapacağız." dedi.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞARI

Özbek, sezon hedeflerine ilişkin ise "Hedefimiz lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Bu çifte hedefe taraftarımla birlikte, takımımla ve teknik heyetimle birlikte koşacağız." açıklamasını yaptı.

RENNES MAÇINDA TARAFTARDAN TEPKİ GELMİŞTİ

Galatasaray'ın dün akşam RAMS Park'ta Rennes ile 3-3 berabere kaldığı hazırlık maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, transferlerin gecikmesi nedeniyle yönetime tepki göstermişti. Tribünlerden uzun süre "Dursun Özbek transfer nerede?" ve "Sabrımız taşıyor, transferler nerede?" tezahüratları yükselirken, Özbek'in "Kimsenin endişesi olmasın" mesajı bu tepkilerin hemen ardından geldi.

Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten transfer açıklaması: Kimse endişe etmesin - Son Dakika

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