Duyanlar inanamıyor! Rıdvan Yılmaz'dan 1377 gün sonra bir ilk

16.01.2026 11:40
Ziraat Türkiye Kupası maçında Beşiktaş, Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti. Sahaya kaptan olarak çıkan Rıdvan Yılmaz, Tammy Abraham'a yaptığı asistle 1377 gün sonra skora katkı sağladı. Ayrıca Rıdvan, yanlış korner kararını düzelterek fair-play hareketiyle alkış topladı. Beşiktaş'ın gollerini Tammy Abraham, El Bilal Touré ve Kartal Kayra attı.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası maçında hem kaptan olarak sahaya çıktı hem de yaptığı asistle uzun bir aranın ardından skora katkı verdi. Siyah-beyazlı futbolcu, 1377 gün sonra ilk kez bir gol katkısı (asist) kaydetti.

BEŞİKTAŞ KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜ 3 GOLLE GEÇTİ

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti. Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede Beşiktaş'ın ilk golü Tammy Abraham'dan geldi. Afrika Kupası'ndan dönen El Bilal Touré de ayağının tozuyla fileleri havalandırdı. Skoru Kartal Kayra belirledi.

KAPTANLIK GÖREVİ RIDVAN'A

Orkun Kökçü'nün yedek başlaması ve Wilfred Ndidi'nin Afrika Kupası'nda olması nedeniyle sahaya kaptan olarak çıkan isim Rıdvan Yılmaz oldu. Beşiktaş'taki ikinci dönemini yaşayan Rıdvan, Tammy Abraham'a yaptığı asistle 1377 gün sonra skora katkı sağlamayı başardı.

FAİR-PLAY HAREKETİ ALKIŞ ALDI

Maçın 21. dakikasında hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, Beşiktaş lehine korner kararı verdi. Rıdvan Yılmaz ise topun kendisinden çıktığını belirterek hakemin yanına gitti. Taşkınsoy'un Rıdvan'a teşekkür ettiği anlar fair-play örneği olarak öne çıktı.

