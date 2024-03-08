Trendyol Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira, 6-2'lik Rizespor galibiyetin ardından konuştu.
Mücadeleyi değerlendiren yıldız futbolcu, "Çok mutluyuz. Çok uzun zamandır bu gol anını bekliyordum. Bu formayla ilk golümü attım, çok mutluyum. Takım performansı da önemliydi. Takımı kutlarım. Dünya Kadınlar Günü... Annemin, kız kardeşimin ve bütün kadınların, bu özel gününü kutlarım" dedi.
Geçen sezon sarı-kırmızılılara transfer olan Lucas Torreira, bu sezon toplamda 37 maçta forma giydi. Uruguaylı yıldız, söz konusu maçlarda 1 gol atarken 2 de asist kaydetti.
Son Dakika › Spor › Duyanlar inanamıyor! Torreira, Galatasaray'da ilk golünü attı - Son Dakika
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de kalan 9 haftada galibiyetlere devam ederek şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi. Buruk, Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Park'ta 6-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6-2'lik Rizespor maçının ardından açıklamalar yaptı. Her haftanın daha zor geçeceğini belirten Buruk, "Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyon olmak. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımıyız. En çok yıldızı olan takımız. Avrupa'da kupa kazanan takımız. En çok kupası olan takımız. Birçok şeyde ilki başardık. Öncelikli hedefimiz 24. şampiyonluk. Sonraki hedefimiz 25. şampiyonluk ve 5. yıldız olacak" ifadelerini kullandı.
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Evinin Sultanları' adlı voleybol turnuvası düzenledi. İl genelindeki farklı yaş gruplarından kadınların katıldığı turnuvada, kadınlar hem spor yapmanın hem de sosyalleşmenin keyfini çıkardı. Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve Spor Şube Müdürü Turan Tunç verdi. Kadınlara karanfil dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Din, kadınların spora olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için spora teşvik etmeye devam edeceklerini söyledi.
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