Eski Beşiktaşlı Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'la ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Brezilyalı futbolcu, 2026'ya kadar Al-Nassr'ın futbolcusu olacak.
1994 doğumlu futbolcu, Suudi ekibinden sezonuk 12 milyon euro net maaş kazanacak. Bonuslarla bu ücret daha da katlanıyor.
Yıldız futbolcu attığı imza sonrası, "Al Nassr ile yeni sözleşme imzalama fikri hayatımdaki en iyi ve en kolay karardı" dedi.
Suudi Arabistan Ligi'nde 16 maça çıkan Talisca, 16 kez gol sevinci yaşadı. Cristiano Ronaldo'nun transferiyle daha da golcü bir kimliğe büründü.
İşte sosyal medyadaki yorumlar:
Son Dakika › Spor › Duyanları çıldırtacak imza! Talisca'nın sözleşmesini yenilemesi sonrası herkes aynı yorumda bulundu - Son Dakika