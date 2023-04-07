Duyanları çıldırtacak imza! Talisca'nın sözleşmesini yenilemesi sonrası herkes aynı yorumda bulundu

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Eski Beşiktaşlı Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'la ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Brezilyalı futbolcu, 2026'ya kadar Al-Nassr'ın futbolcusu olacak.

ÇILGIN ZAM

1994 doğumlu futbolcu, Suudi ekibinden sezonuk 12 milyon euro net maaş kazanacak. Bonuslarla bu ücret daha da katlanıyor.

"EN İYİ VE EN KOLAY KARAR"

Yıldız futbolcu attığı imza sonrası, "Al Nassr ile yeni sözleşme imzalama fikri hayatımdaki en iyi ve en kolay karardı" dedi.

ŞOV YAPIYOR

Suudi Arabistan Ligi'nde 16 maça çıkan Talisca, 16 kez gol sevinci yaşadı. Cristiano Ronaldo'nun transferiyle daha da golcü bir kimliğe büründü.

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