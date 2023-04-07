Duyanları çıldırtacak imza! Talisca'nın sözleşmesini yenilemesi sonrası herkes aynı yorumda bulundu - Son Dakika
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Duyanları çıldırtacak imza! Talisca'nın sözleşmesini yenilemesi sonrası herkes aynı yorumda bulundu

07.04.2023 16:56

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Anderson Talisca'nın 8 milyon euro olan maaşını 12 milyon euroya çıkardı. Sözleşmesini 2026'ya uzatan Brezilyalı futbolcu, "Hayatımdaki en iyi ve en kolay karardı" ifadelerini kullandı. Talisca'nın açıklamalarına, "Kolay bir karar olduğu belli" yorumlarında bulunuldu.

Eski Beşiktaşlı Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'la ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Brezilyalı futbolcu, 2026'ya kadar Al-Nassr'ın futbolcusu olacak.

ÇILGIN ZAM

1994 doğumlu futbolcu, Suudi ekibinden sezonuk 12 milyon euro net maaş kazanacak. Bonuslarla bu ücret daha da katlanıyor.

Çılgın maaşına bir de zam yapıldı! Talisca'nın yeni sözleşmesi için söyledikleri herkese tuhaf oldu

"EN İYİ VE EN KOLAY KARAR"

Yıldız futbolcu attığı imza sonrası, "Al Nassr ile yeni sözleşme imzalama fikri hayatımdaki en iyi ve en kolay karardı" dedi.

Çılgın maaşına bir de zam yapıldı! Talisca'nın yeni sözleşmesi için söyledikleri herkese tuhaf oldu

ŞOV YAPIYOR

Suudi Arabistan Ligi'nde 16 maça çıkan Talisca, 16 kez gol sevinci yaşadı. Cristiano Ronaldo'nun transferiyle daha da golcü bir kimliğe büründü.

İşte sosyal medyadaki yorumlar:

Çılgın zamlı yeni sözleşme! Talisca'nın imza sonrası yaptığı açıklamaya herkes aynı yorumu yazdı
Çılgın zamlı yeni sözleşme! Talisca'nın imza sonrası yaptığı açıklamaya herkes aynı yorumu yazdı
Çılgın zamlı yeni sözleşme! Talisca'nın imza sonrası yaptığı açıklamaya herkes aynı yorumu yazdı
Çılgın zamlı yeni sözleşme! Talisca'nın imza sonrası yaptığı açıklamaya herkes aynı yorumu yazdı
Çılgın zamlı yeni sözleşme! Talisca'nın imza sonrası yaptığı açıklamaya herkes aynı yorumu yazdı
Çılgın zamlı yeni sözleşme! Talisca'nın imza sonrası yaptığı açıklamaya herkes aynı yorumu yazdı
Çılgın zamlı yeni sözleşme! Talisca'nın imza sonrası yaptığı açıklamaya herkes aynı yorumu yazdı
YORUMLAR
500
Çılgın zamlı yeni sözleşme! Talisca'nın imza sonrasındaki açıklamalarına herkes aynı yorumu yaptı Çılgın zamlı yeni sözleşme! Talisca'nın imza sonrasındaki açıklamalarına herkes aynı yorumu yaptı Talisca, Al-Nassr ile sözleşme yeniledi Talisca, Al-Nassr ile sözleşme yeniledi

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Son Dakika Spor Duyanları çıldırtacak imza! Talisca'nın sözleşmesini yenilemesi sonrası herkes aynı yorumda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Duyanları çıldırtacak imza! Talisca'nın sözleşmesini yenilemesi sonrası herkes aynı yorumda bulundu - Son Dakika
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