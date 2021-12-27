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Düzce Atletik, İstanbul Üniversitesi'ni 84-66 mağlup etti - Son Dakika

Düzce Atletik, İstanbul Üniversitesi'ni 84-66 mağlup etti

27.12.2021 12:26
Düzce Atletik, İstanbul Üniversitesi'ni 84-66 mağlup etti

Türkiye Basketbol Federasyonu Gençler Ligi A grubunda mücadele eden Düzce Atletik, kendi evinde ağırladığı İstanbul Üniversitesi'ni 84-66 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Gençler Ligi A grubunda mücadele eden Düzce Atletik, kendi evinde ağırladığı İstanbul Üniversitesi'ni 84-66 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Türkiye Gençler Ligi kızlar A grubunda mücadele eden Düzce Atletik, 3. hafta mücadelesinde İstanbul Üniversitesi ile karşılaştı. Kalıcı Konutlar Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Düzce Atletik, İstanbul Üniversitesi'ni 84-66 mağlup etti. İlk yarıda 3 sayılıklarla arayı açan Düzce Atletik, ilk çeyreğe de 31-21 önde girdi. 2. çeyreği 46-34 önde bitiren Düzce Atletik, 3. çeyrekte durağan bir oyun ortaya koydu. 3. çeyreği güçlü rakibi İstanbul Üniversitesi karşısında 65-59 önde kapatan Düzce Atletik, son çeyrekte ise rakibini 84-66 mağlup etti.

Düzce Atletik, sezonun 4. haftasında Hatayspor ile 8 Ocak 2022 tarihinde Antakya Spor Salonunda karşılaşacak. - DÜZCE

Düzce Atletik, İstanbul Üniversitesi'ni 84-66 mağlup etti
Düzce Atletik, İstanbul Üniversitesi'ni 84-66 mağlup etti
Düzce Atletik, İstanbul Üniversitesi'ni 84-66 mağlup etti
Düzce Atletik, İstanbul Üniversitesi'ni 84-66 mağlup etti

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İstanbul Üniversitesi, basketbol, Türkiye, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Düzce Atletik, İstanbul Üniversitesi'ni 84-66 mağlup etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Düzce Atletik, İstanbul Üniversitesi'ni 84-66 mağlup etti - Son Dakika
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