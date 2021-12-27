Türkiye Basketbol Federasyonu Gençler Ligi A grubunda mücadele eden Düzce Atletik, kendi evinde ağırladığı İstanbul Üniversitesi'ni 84-66 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Türkiye Gençler Ligi kızlar A grubunda mücadele eden Düzce Atletik, 3. hafta mücadelesinde İstanbul Üniversitesi ile karşılaştı. Kalıcı Konutlar Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Düzce Atletik, İstanbul Üniversitesi'ni 84-66 mağlup etti. İlk yarıda 3 sayılıklarla arayı açan Düzce Atletik, ilk çeyreğe de 31-21 önde girdi. 2. çeyreği 46-34 önde bitiren Düzce Atletik, 3. çeyrekte durağan bir oyun ortaya koydu. 3. çeyreği güçlü rakibi İstanbul Üniversitesi karşısında 65-59 önde kapatan Düzce Atletik, son çeyrekte ise rakibini 84-66 mağlup etti.

Düzce Atletik, sezonun 4. haftasında Hatayspor ile 8 Ocak 2022 tarihinde Antakya Spor Salonunda karşılaşacak. - DÜZCE