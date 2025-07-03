Düzce Basketbol Takımı 2 Altın Madalya Kazandı

Analig Basketbol kız-erkek grup müsabakalarında Düzce Analig Basketbol kız ve erkek takımı 2 altın madalya kazandı.

Zonguldak ilinde düzenlenen Analig Basketbol kız-erkek grup müsabakaları sonucunda Düzceli başarılı basketbol kız ve erkek takımı birinci olarak 2 altın madalya kazandı. Spor Şehri Düzce'de gidilen tüm müsabakalardan madalya ile dönülüyor. - DÜZCE