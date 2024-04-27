Düzce Belediyesi 23 Nisan Yüzme Şenliği - Son Dakika
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Düzce Belediyesi 23 Nisan Yüzme Şenliği

Düzce Belediyesi 23 Nisan Yüzme Şenliği

Düzce Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nün üçüncüsünü düzenlediği '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yüzme Şenliği' Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şenlikte 70 sporcu yarıştı.

27.04.2024 14:23  Güncelleme: 14:26
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Düzce Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nün üçüncüsünü düzenlediği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yüzme Şenliği" 70 sporcunun katılımıyla Bahçeşehir Spor Salonu Yüzme havuzunda gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 23 Nisan Yüzme Şenliklerinin 3'üncüsü düzenlendi. 7-12 yaş arası çocuklar arasında yapılan, Bahçeşehir Spor Salonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen şenliklerde 70 sporcunun yanı sıra yüzme yarışında kendi kategorilerinde 5 özel çocuk sporcu da mücadele etti.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi başta olmak üzere, Doğa Su Sporları Kulübü, Ayyıldız Spor Kulübü, Düzce Yıldızlar Spor Kulübü, Düzce Gençlik Spor Kulübü, Yamaç Spor Kulübü üyesi sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olan yüzme yarışması, izleyenlerin heyecanlı ve keyifli zaman geçirmesini sağladı. Toplam 16 kategoride gerçekleştirilen yarışmalarda birinciliği elde eden yarışmacılara Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden tarafından bin TL'lik hediye çeki verilmesinin yanı sıra, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından yüzmeyi teşvik amacıyla yarışmaya katılan tüm sporculara madalya verildi. Şenlik, madalya töreninin ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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