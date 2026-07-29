Düzce Belediyesi gençleri rafting ile buluşturdu - Son Dakika
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Düzce Belediyesi gençleri rafting ile buluşturdu

Düzce Belediyesi gençleri rafting ile buluşturdu
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Düzce Belediyesi yaz boyunca düzenlediği etkinliklerle gençleri spor ve doğayla buluşturuyor.

Düzce Belediyesi yaz boyunca düzenlediği etkinliklerle gençleri spor ve doğayla buluşturuyor. Rafting etkinliğiyle gençlere adrenalin ve eğlence dolu unutulmaz bir gün yaşattı.

Düzce Belediyesi, gençlerin yaz aylarını verimli, eğlenceli ve sportif faaliyetlerle geçirmesi amacıyla düzenlediği etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. 'Spor Şehri Düzce' sloganıyla kano ve dragon bot etkinliklerinden doğa yürüyüşlerine, doğa kamplarından tarihi ve turistik gezilere kadar birçok organizasyonla gençler için dolu dolu bir program hazırlayan Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, gençleri yaz döneminin ikinci rafting etkinliğiyle buluşturdu.

Gençlik Ofisi üyesi gençler arasından belirlenen yaklaşık 30 kişinin katıldığı etkinlik kapsamında, katılımcılar otobüslerle Cumayeri ilçesine bağlı Doğuzdeğirmen köyünde bulunan ve Türkiye'nin önde gelen rafting parkurlarından biri olarak gösterilen tesislere ulaştırıldı. Kısa bir güvenlik ve teknik eğitimin ardından botlara binen gençler, Melen Çayı üzerindeki 12 kilometrelik parkurda adrenalin ve heyecan dolu anlar yaşadı.

Doğanın eşsiz güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilen rafting etkinliği, gençlere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Macera dolu organizasyon sonunda gençler, kendilerine bu imkanı sunan Düzce Belediyesi'ne, Başkan Dr. Faruk Özlü ve emeği geçenlere teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Yerel Yönetim, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzce Belediyesi gençleri rafting ile buluşturdu - Son Dakika

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