Düzce Belediyesi Spor Sahalarını Yeniliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Düzce Belediyesi Spor Sahalarını Yeniliyor

Düzce Belediyesi Spor Sahalarını Yeniliyor

Düzce Belediyesi, Melensu Park başta olmak üzere çeşitli mahallelerdeki futbol, basketbol, voleybol ve tenis sahalarını yeniliyor. Gençlerin spora teşvik edilmesi ve spor altyapısının geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 14 amatör spor sahasının zemini revize ediliyor.

11.07.2024 16:54  Güncelleme: 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spor Şehri Düzce'yi inşa etmek için yatırımlarını sürdüren Düzce Belediyesi, Melensu Park başta olmak üzere çeşitli mahallelerdeki futbol, basketbol, voleybol ve tenis sahalarını yeniliyor.

Düzce Belediyesi, gençlerin spora teşvik edilmesi ve spor altyapısını standartların üzerine taşıma anlayışı ile yatırımlarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir merkezi genelinde bulunan 14 amatör spor sahasının zemini revize ediliyor. Melensu Park'ta yer alan 2 tenis, 1 basketbol ve 1 voleybol sahasının yıpranan zeminini kaldırarak, dökme kauçuk ile kaplayan müdürlük ekipleri, çalışmalarını mahallelerde sürdürüyor.

Planlanan program doğrultusunda Çay Mahallesi Asar Deresi Park Alanı, Yeni Mahalle Muhtarlık Parkı, Sancaklar Mahallesi Parkı, Darıcı Mahallesi Parkı, Yahyalar Mahallesi Parkı, Sallar Mahallesi Parkı, Demetevler Mahallesi Parkı, Yeşiltepe Mahallesi Parkı, Esentepe Mahallesi Parkı'ndaki futbol sahaları sentetik çim zemin ile kaplanırken, Fettah Tütüncüoğlu Parkı'ndaki basketbol sahasının zemini ise dökme kauçuk olacak.

Yaklaşık 8 bin 500 metrekare alanda yapılacak çalışmalarla yenilenecek olan spor sahaları, başta çocuklar ve gençler olmak üzere sağlıklı yaşam ve sporda kendini geliştirmek isteyen vatandaşların kullanımına sunulacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Basketbol, Voleybol, Futbol, Tenis, Düzce, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzce Belediyesi Spor Sahalarını Yeniliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
14:40 Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede İşte kasadaki para Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede! İşte kasadaki para
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
15:01 Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa “Susun“ diye bağırdı Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı
14:52 Fenomen operasyonunda yeni gelişme Neslim Güngen’in para kasası Gökhan Göz çıktı Fenomen operasyonunda yeni gelişme! Neslim Güngen'in para kasası Gökhan Göz çıktı
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 18:05:36. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce Belediyesi Spor Sahalarını Yeniliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement