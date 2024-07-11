Düzce Belediyesi Spor Sahalarını Yeniliyor

Spor

Spor Şehri Düzce'yi inşa etmek için yatırımlarını sürdüren Düzce Belediyesi, Melensu Park başta olmak üzere çeşitli mahallelerdeki futbol, basketbol, voleybol ve tenis sahalarını yeniliyor.

Düzce Belediyesi, gençlerin spora teşvik edilmesi ve spor altyapısını standartların üzerine taşıma anlayışı ile yatırımlarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir merkezi genelinde bulunan 14 amatör spor sahasının zemini revize ediliyor. Melensu Park'ta yer alan 2 tenis, 1 basketbol ve 1 voleybol sahasının yıpranan zeminini kaldırarak, dökme kauçuk ile kaplayan müdürlük ekipleri, çalışmalarını mahallelerde sürdürüyor.

Planlanan program doğrultusunda Çay Mahallesi Asar Deresi Park Alanı, Yeni Mahalle Muhtarlık Parkı, Sancaklar Mahallesi Parkı, Darıcı Mahallesi Parkı, Yahyalar Mahallesi Parkı, Sallar Mahallesi Parkı, Demetevler Mahallesi Parkı, Yeşiltepe Mahallesi Parkı, Esentepe Mahallesi Parkı'ndaki futbol sahaları sentetik çim zemin ile kaplanırken, Fettah Tütüncüoğlu Parkı'ndaki basketbol sahasının zemini ise dökme kauçuk olacak.

Yaklaşık 8 bin 500 metrekare alanda yapılacak çalışmalarla yenilenecek olan spor sahaları, başta çocuklar ve gençler olmak üzere sağlıklı yaşam ve sporda kendini geliştirmek isteyen vatandaşların kullanımına sunulacak. - DÜZCE