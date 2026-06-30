Düzce\'de yaz spor okulları başladı

Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2026 yılı yaz spor okulları açılışı geniş katılımla gerçekleştirildi.

Programa Vali Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç başta olmak üzere il protokolü, antrenörler, sporcular, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Mehmet Makas çocukların yaz tatilini verimli değerlendirmelerinin önemine vurgu yaparak, sporun disiplinli, sağlıklı ve başarılı nesiller yetiştirmedeki rolüne değindi. Mehmet Makas, öğrencilerin yaz tatili süresince 25 farklı branşta eğitim alacağını belirterek, devletin tüm imkanlarıyla gençliğin ve ailelerinin hizmetinde olacağını vurguladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, yaz spor okullarının çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, spor kültürünün küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekti.

Açılışta cimnastik, taekwondo, kick boks, güreş ve halk oyunları ekiplerimizin hazırladığı gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı. Sporcuların sergilediği performanslar programa renk katarken, veliler ve protokol üyeleri gösterileri ilgiyle takip etti.

2026 Yaz Spor Okulları kapsamında il merkezi ve ilçelerde 25 farklı spor branşında, 75 uzman antrenör eşliğinde eğitimler gerçekleştirilecek. Yaklaşık 10 bin çocuk ve genç yaz boyunca ücretsiz spor eğitimleri alarak hem yeni branşlarla tanışacak hem de yaz tatillerini sağlıklı, güvenli ve verimli bir şekilde değerlendirme fırsatı bulacak. - DÜZCE