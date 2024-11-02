Düzce'de Atıcılık Poligonu Modernize Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Düzce'de Atıcılık Poligonu Modernize Ediliyor

Düzce\'de Atıcılık Poligonu Modernize Ediliyor

Düzce'deki Elmacık Trap Sket Poligonu, modernizasyon çalışmalarıyla yeniden faaliyete geçecek.

02.11.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve Avcılık Atıcılık Düzce İl Temsilcisi Ali Süler, Gümüşova Elmacık Trap Sket Atış Poligonunun modernize edilmesi için harekete geçti. Pandemi döneminde kullanılmadığı ve bakımsızlık nedeniyle eskiyen poligonun yeniden faaliyete geçmesi için kapsamlı incelemeler yapıldı. Ali Süler, poligonun modern hale getirilerek Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yapmasını hedeflediklerini belirtti.

Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan gibi milli atıcıların olimpiyatlarda kazandığı madalyalarla gündeme gelen ve son dönemde büyük ivme kazanan atıcılık sporu için Düzce'de çalışmalar başladı. Bu çerçevede Gümüşova ilçesine bağlı Elmacık Köyünde bulunan Trap Sket Atış Poligonu geçmişte birçok turnuvaya ev sahipliği yapmıştı. Düzce'deki atıcıların buluşma noktası olan ve çevre illerden gelen atıcılara da turnuvalarda ev sahipliği yapan poligon çeşitli sebeplerden dolayı kapanmıştı.

Düzce'den Trap sket branşında birçok önemli sporcu çıkartan poligonun hayata geçirilmesi, modern bir şekilde atıcılık sporuna gönül veren sporcuları buluşturması için Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve Türkiye Avcılık Atıcılık Federasyonu İl Temsilcisi Ali Süler, incelemelerde bulundu. Özellikle poligonun iyileştirilmesi için proje hazırlatan Ali Süler, çalışmalarını İsa Yazıcı'ya alanda anlattı. Ayrıca yapılması gerekenler hakkında da İsa Yazıcı ve Ali Süler, fikir alışverişinde bulundu.

Poligonu eski başarılı günlerine döndüreceğiz

Türkiye Avcılık, Atıcılık Federasyonu İl Temsilcisi Süler, "Düzce geçmişte birçok başarılı atıcılık organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Bu organizasyonlarda milli takıma yükselen başarılı sporcular çıkarttı. İl Temsilcisi olarak poligonun yeniden kullanılabilir hale geleceği konusunda sporcularıma da söz vermiştik. Bu sözümüzü tutmak için çalışmalarımıza hız verdik. İnşallah poligonumuzu modern bir hale getirerek Türkiye şampiyonalarının yapılabildiği bir yer haline getireceğiz. Bu noktada bize yardımlarını esirgemeyen Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Elmacık Köyü'nün anlayışlı ve cefakar köy sakinlerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Ali Süler ayrıca, daha merkezi bir alanda arsa tahsisatının yapıldığını ve modern, daha kapsamlı bir poligonun inşa edileceğini belirtti. Bu yeni alanın, olimpiyatlara sporcu yetiştirecek ve gençlerin zevkle bu spora gönül vereceği bir yer olacağını ifade etti.

Düzce'yi atıcılık spor tarihinde önemli bir yere taşıyacak

Düzce'nin atıcılık sporunda yeniden bir merkez haline gelmesi için yapılan çalışmalar hem sporcular hem de bölge halkı için büyük bir umut kaynağı oldu. Modernize edilecek poligon, sadece yerel değil, ulusal ve uluslararası düzeyde de önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Bu sayede, Düzce'den daha fazla milli sporcu yetişecek ve dünya çapında başarılar elde edilecek. Bölge halkının desteği ve sporcuların azmiyle, Gümüşova Elmacık Poligonu'nun yeniden hayat bulması, Düzce'yi atıcılık spor tarihinde önemli bir yere taşıyacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

İsa Yazıcı, Gümüşova, Türkiye, Gençlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzce'de Atıcılık Poligonu Modernize Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Küçükçekmece’de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı Küçükçekmece'de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı
17:31 “Canımı sıktı“ diyerek Şirin’in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı "Canımı sıktı" diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı
17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
16:01 Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim
14:46 Bir kentimiz diken üstünde Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi Bir kentimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
01:55 6 yaşındaki Şirin’den kahreden haber geldi Katil her şeyi itiraf etti 6 yaşındaki Şirin'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti
00:36 Piyasaların merakla beklediği haber geldi Uluslararası kuruluş Türkiye’nin kredi notunu değiştirdi Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi
23:54 Vakaya giden ambulansı böyle engelledi Pes dedirten olay anbean kamerada Vakaya giden ambulansı böyle engelledi! Pes dedirten olay anbean kamerada
23:23 Galatasaray, Osimhen’in bonservisi için masaya oturacak Galatasaray, Osimhen'in bonservisi için masaya oturacak
23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
23:04 Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’de Partizan’ı 89-72 yendi Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Partizan'ı 89-72 yendi
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
22:30 Real Madrid’de Arda Güler skandalı Real Madrid'de Arda Güler skandalı
22:05 Gaziantep FK, Göztepe’yi 2-1 mağlup etti Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 18:25:04. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Atıcılık Poligonu Modernize Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.