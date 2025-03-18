DÜZCE(İHA) – Düzce'nin ev sahipliğinde yapılacak olan yıldızlar badminton grup müsabakalarında 8 erkek, kızlarda 10 olmak üzere toplam 18 takım yarışacak.
Düzce Bahçeşehir Spor Salonu'nda 18-20 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak olan okul sporları badminton grup müsabakalarına erkeklerde 8, kızlarda ise 10 takım katılıyor. Müsabakaları teknik toplantısı konferans salonunda yapıldı. - DÜZCE
Son Dakika › Spor › Düzce'de Badminton Grup Müsabakaları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?