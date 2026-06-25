Düzce'de Futsal Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
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Düzce'de Futsal Müsabakaları Sonuçlandı

Düzce\'de Futsal Müsabakaları Sonuçlandı
25.06.2026 17:21
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Düzce'de düzenlenen futsal turnuvasında Düzce Spor Lisesi şampiyon oldu. Kızlarda Cemil Meriç kazandı.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler B Kızlar ve Erkekler Mahalli Futsal Müsabakaları tamamlandı.

Çekişmeli ve centilmence mücadelelere sahne olan organizasyonda erkekler kategorisinde Düzce Spor Lisesi şampiyon olurken, Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Tarabya Anadolu Lisesi üçüncü ve Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

Kızlar kategorisinde ise Cemil Meriç Anadolu Lisesi birincilik kürsüsüne çıkarken, Atatürk Anadolu Lisesi turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru tarafından takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Cemil Meriç, Etkinlik, Eğitim, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzce'de Futsal Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Futsal Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
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