Düzce satranç şampiyonası yapıldı

DÜZCE (İHA) – Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Düzce İl Birinciliği müsabakaları, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Genç sporcuların yoğun katılım gösterdiği müsabakalarda, satrançta strateji, dikkat ve analitik düşünme becerileri ön plana çıktı. İki gün süren karşılaşmalar boyunca sporcular, il birinciliği unvanı için kıyasıya mücadele ederken, izleyiciler de heyecan dolu anlara tanıklık etti. Organizasyonun sonunda dereceye giren sporcular belirlenirken, yetkililer turnuvanın fair-play ruhu içerisinde tamamlandığını ifade etti. Düzce'de satranç sporunun gelişimine katkı sunan bu tür organizasyonların önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği belirtildi. - DÜZCE