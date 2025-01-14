Düzce\'de Halter İl Seçmesi Yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Gençler ve Büyükler Halter Türkiye Şampiyonası için il seçmesi yapıldı.
21-25 Ocak 2025 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Gençler ve Büyükler Türkiye şampiyonası için 12 Ocak 2025 tarihinde Erol Güngör Kültür Merkezi halter salonunda il seçmesi yapıldı.
Dereceye giren sporculara ödüllerini Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti. - DÜZCE
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