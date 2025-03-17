Düzce\'de Küçükler Masa Tenisi Turnuvası Şampiyonları Belli Oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları küçükler masa tenisi turnuvasında şampiyonlar belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Müsabakaları yapıldı.

10-12 Mart 2025 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda erkeklerde ve kızlarda 8'er takım toplamda 16 takım katılım sağladı.

Müsabakalarda kızlarda İlhami Reyhan Turan Ortaokulu birinci, Özel Su Damlası Ortaokulu ikinci, 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu üçüncü, Akçakoca Hamiyet Sevil Ortaokulu dördüncü oldu. Erkeklerde ise; Özel Su Damlası Ortaokulu birinci, Hürriyet Ortaokulu ikinci, Bilgi Ortaokulu üçüncü, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru verdi. - DÜZCE