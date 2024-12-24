Düzce'de Masa Tenisi Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
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Düzce'de Masa Tenisi Şampiyonası Sona Erdi

Düzce\'de Masa Tenisi Şampiyonası Sona Erdi

Düzce'de 44 takımın katıldığı masa tenisi şampiyonasında ödüller verildi.

24.12.2024 09:30
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yıldızlar müsabakalarına toplam 44 takım katıldı. Öğrenciler şampiyon olmak için kıyasıya mücadele etti.

Düzce'nin Bapçeşehir Spor Salonunda 16 -20 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen okul sporları masa tenisi gençler-yıldızlar müsabakalarına gençlerde 28 takım, yıldızlarda16 takım toplamda 44 takım katılım sağladı. Müsabakalar sonucunda genç erkeklerde; Farabi Anadolu Lisesi birinci, Turgut Özal Anadolu Lisesi ikinci, Spor Lisesi üçüncü, Cemil Meriç Lisesi dördüncü Genç Kızlarda; ise Gümüşova Anadolu Lisesi birinci, İbni Sina Anadolu Lisesi ikinci, Turgut Özal Anadolu Lisesi üçüncü, Farabi Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Yıldız Erkeklerde; Hürriyet Ortaokulu birinci, Su Damlası Ortaokulu ikinci, Gölyaka İmam Hatip Ortaokulu üçüncü, Çilimli Pırpır Ortaokulu dördüncü, Yıldız kızlarda; Cumayeri İlhami Reyhan Turan Ortaokulu birinci, Gölyaka İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Perihan Tulan Ortaokulu üçüncü ve Necmi Hoşver Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Eğitim, Spor, Son Dakika

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