Düzce'de Milli Takım Coşkusu - Son Dakika
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Düzce'de Milli Takım Coşkusu

Düzce\'de Milli Takım Coşkusu
14.06.2026 10:12
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Düzce'de A Milli Takım, Avustralya'ya karşı 2-0 kaybetti. Vatandaşlar dev ekran önünde toplandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra katıldığı 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk mücadelesi olan Avustralya karşılaşması, Düzce'de heyecanla takip edildi.

Milli heyecanı hep birlikte yaşamak ve ay-yıldızlı ekibe destek olmak isteyen yüzlerce Düzceli, sabahın erken saatlerinde Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. Saat 07.00'de başlayan karşılaşma için alana kurulan dev ekranın önünde toplanan vatandaşlar, milli takımı omuz omuza destekledi. Karşılaşma boyunca coşku ve umutla A Milli Takım'ın ataklarını takip eden futbolseverler, 90 dakikanın sonunda bekledikleri sonucu alamadı. Ay-yıldızlı ekibin sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılması, ekran başında ter döken Düzcelileri üzdü. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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