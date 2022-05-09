Düzce'de off-road yarışları heyecanlı anlara sahne oldu - Son Dakika
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Düzce'de off-road yarışları heyecanlı anlara sahne oldu

09.05.2022 00:57
Düzce'de off-road yarışları heyecanlı anlara sahne oldu

Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 24. Geleneksel Düzce Off-Road yarışları heyecanlı anlara sahne oldu.

Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 24. Geleneksel Düzce Off-Road yarışları heyecanlı anlara sahne oldu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 92 araç ile 184 sporcu katıldı. Sporcuların çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışması nefes kesti. Yarışları izlemeye gelen hız tutkunları da heyecanlı dakikalar yaşadı.

Etkinliğe katılımın yoğun olduğunu söyleyen DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, "Gölyaka'da 9 yılın sonrasında ilk defa bir etkinlik yapıyoruz. Dün 35 araç yarıştı. 50 arabaya yakın yarışçımız var. Ayrıca 7 tane de bayan sporcumuz yer alacak" ifadelerini kullandı.

"Gölyaka olarak ev sahipliği yapıyoruz"

Gölyaka Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü Başkanı İsmail Keleş ise, "Gölyaka olarak bu yarışlara ev sahipliği yapıyoruz. Bundan sonraki yarışlar içinde elimizden geldiğince destek vereceğiz. Yoğun bir katılım var. Çoğu şehir dışından gelen kişiler. Sahamızda buna uygundu. Bundan sonra inşallah bu yarışları devam ettireceğiz" dedi.

Yarışlar, dron ile havadan da görüntülendi. - DÜZCE

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Türkiye, Tragger, Gölyaka, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Düzce'de off-road yarışları heyecanlı anlara sahne oldu - Son Dakika


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