Düzce\'de Okul Sporları Atletizm Müsabakaları Tamamlandı

Spor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları atletizm gençler müsabakaları 5 okul 150 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Atletizm Gençler müsabakaları yapıldı. Düzce Üniversitesi Atletizm Pistinde gerçekleştirilen müsabakalara 5 okul 150 sporcu ve 2 okuldan 10 özel sporcu katılım sağladı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE