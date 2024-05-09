Düzce'de Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Düzce'de Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Düzce\'de Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde slalom yarışları yapıldı. 15 ilden gelen sporcuların katıldığı organizasyonda, Melen Çayı üzerinde oluşturulan parkurda mücadele edildi. Şampiyona yarın sona erecek ve dereceye giren ekiplere kupa ve madalyaları takdim edilecek.

09.05.2024 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de 15 ilden sporcuların katılımıyla düzenlenen Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde slalom yarışları yapıldı.

Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyü Melen Çayı mevkisinde gerçekleştirilen organizasyonda, sporcular kıyasıya mücadele etti.

Melen Çayı üzerinde oluşturulan parkurda devam eden organizasyon, yarın sona erecek.

Türkiye Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın ikinci gününde birbirinden heyecanlı yarışlara tanık olduklarını belirterek, "81 takım, 400'e yakın sporcu burada mücadele veriyor. Bugün slalom yarışları yapılıyor. Yarın ise nehir inişi etabımızı yapacağız. Üçüncü günün sonunda ise dereceye giren ekiplere kupa ve madalyaları takdim edilecek." diye konuştu.

Kano ve rafting sporunun geliştiğini dile getiren Köse, "Çocukların bu sporla tanışmaları gelecekte bu branşta ilerleyebilmeleri ve milli takımda yer alabilmeleri için önemli. Burada yetenekli sporcular var. Şampiyonada her şey yolunda gidiyor. Burada yarışan sporcularımızdan beklentilerimiz çok üst seviyede." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Düzce, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzce'de Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
14:17 Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
15:15 Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:03 Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor
14:32 Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak
14:12 Görenler tanıyamıyor Kolpaçino’nun Şahin’i Serkan Şengül bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu
13:08 Gümüşhane’de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu Gümüşhane'de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu
12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 15:34:10. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement