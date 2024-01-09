Düzce\'de U23 Gençler Halter İl Birinciliği Düzenlendi

DÜZCE(İHA) – U23 Gençler Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazanılması için Halter Düzce il birinciliği düzenlendi.

22-28 Ocak 2024 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan U25 Gençler Halter Türkiye Şampiyonası için Düzce il seçmesi yapıldı. Müsabakalara 25 kız 25 erkek olmak üzere toplam 50 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya takdim edildi. - DÜZCE