Düzce\'de Yıldızlar Halter Müsabakaları Tamamlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları yıldızlar halter müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında okul sporları yıldızlar halter müsabakaları yapıldı. Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi Halter Salonu'nda yapılan müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Onur Yerlitaş takdim etti. - DÜZCE