Düzce Futsal Müsabakalarında Şampiyon Farabi Anadolu Lisesi - Son Dakika
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Spor

Düzce Futsal Müsabakalarında Şampiyon Farabi Anadolu Lisesi

Düzce Futsal Müsabakalarında Şampiyon Farabi Anadolu Lisesi

Düzce'de düzenlenen okul sporları futsal müsabakalarında Farabi Anadolu Lisesi birinci oldu.

28.02.2025 17:14
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları futsal gençler müsabakalarına 27 takım katıldı. Farabi Anadolu Lisesi birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları Futsal Gençler A Müsabakaları yapıldı. 24 Aralık 2024 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan Okul Sporları Futsal Gençler A Müsabakaları sonunda Farabi Anadolu Lisesi birinci, Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Düzce Spor Lisesi üçüncü ve Düzce Arsal Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödüllerini Vali Yardımcısı Furkan Alpay, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bekir Gürler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Sat takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce Futsal Müsabakalarında Şampiyon Farabi Anadolu Lisesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Futsal Müsabakalarında Şampiyon Farabi Anadolu Lisesi - Son Dakika
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