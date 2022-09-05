Düzce 3 bant bilardo şampiyonu Kılıç oldu - Son Dakika
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Düzce 3 bant bilardo şampiyonu Kılıç oldu

05.09.2022 09:59
Düzce 3 bant bilardo şampiyonu Kılıç oldu

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği 3 bant bilardo şampiyonluğu sona erdi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği 3 bant bilardo şampiyonluğu sona erdi.

Düzce'de bilardo sporunun yeniden hak ettiği değeri alması için başlatılan mücadele turnuvalarla devam ediyor. Elit sporlar arasında gösterilen bilardo branşında Düzce'de ilgi de her geçen gün artıyor. Bilardo il temsilciği son olarak 3 Bant Bilardo İl Birinciliği düzenledi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği 3 Bant Bilardo İl Birinciliği 66 sporcunun katılımı ile Zirve Bilardo Spor Salonu ve Star Bilardo Spor Salonunda yapıldı. 66 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar 7 gün sürdü. Bilardo Federasyonu Türkiye Şampiyonasına katılması için Düzce iline 13 kontenjan hakkı verdi. Bu sayı ile Düzce, Türkiye Şampiyonasına en çok sporcu gönderen iller arasında yer aldı.

3 Bant Bilardo Turnuvası yarı finallerinde Kazım Canbul, Baha Alptekin'i, Hayri Kılıç ise Cumali Kurt'u geride bırakarak isimlerini finale yazdırdılar. Finalde karşılaşan Kazım Canbul ve Hayri Kılıç istekalarını konuşturdu. Kıyasıya geçen finalin ardından şampiyonluğa uzanan taraf ise Hayri Kılıç oldu.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru, Bilardo İl Temsilcisi Fatih Kerim Öztürk ile bilardo camiasının önemli isimleri takdim etti. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

gençlik, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzce 3 bant bilardo şampiyonu Kılıç oldu - Son Dakika

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