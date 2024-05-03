Düzce, Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Birinciliği Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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Düzce, Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Birinciliği Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor

Düzce, Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Birinciliği Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor

Düzce Belediyesi ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen şampiyonada, 49 ilden 500 sporcu mücadele ediyor. Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Birinciliği Müsabakaları, açılış seremonisi ile başladı.

03.05.2024 16:09  Güncelleme: 16:21
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Düzce, Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Birinciliği Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Düzce Belediyesi ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen şampiyonada, 49 ilden 500 sporcu mücadele ediyor.

18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Birinciliği Müsabakaları, açılış seremonisi ile başladı. Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yasin Tüfekçi'nin de katıldığı açılış seremonisinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, 50 vilayetten 500'ü aşkın sporcunun mücadele edeceği organizasyon kapsamında 700'ü aşkın kişiyi Düzce'de misafir ettiklerini söyledi. Sporculara başarılar dileyen Yazıcı, organizasyona desteğinden ötürü Düzce Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz'da, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, sporculara başarı dileklerini iletti.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen ve heyecanlı anlara sahne olan müsabakalarda ise, sporcular kıyasıya mücadele etti.

7 Mayıs'a kadar sürecek olan organizasyon kapsamında 700'e yakın misafire Düzce'nin kültür ve turizm destinasyonları da gezdirilerek şehrimizin tanıtımına katkı sağlanacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce, Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Birinciliği Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

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