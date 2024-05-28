Düzce Panthers Üçüncülük Mücadelesine Çıkıyor

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Düzce Üniversitesi korumalı futbol takımı Düzce Panthers, Düzce Üniversitesi Stadı'nda gerçekleşen yarı final maçında mağlup olarak üçüncülük mücadelesine çıkıyor.

Düzce Panthers daha önce; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Titans takımı ile maça çıkmış ve galip gelerek ligde liderliğini korumuşken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Vikings takımı ile yaptığı maçta üstün performanslarıyla galip gelerek yarı finale yükselmişti. Düzce Üniversitesi stadyumunda gerçekleşen yarı final maçında Atılım Üniversitesi Rhinos takımı ile karşı karşıya gelen Düzce Üniversitesi korumalı futbol takımı Düzce Panthers, Rhinos takımına 21-12 skoru ile yenilerek elendi. İzleyicilere çekişmeli ve heyecan dolu anlar yaşatan maçın ardından Düzce Panthers, üçüncülük mücadelesine devam edecek. - DÜZCE