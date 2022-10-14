Düzce spor haberleri... Düzce TSO Başkanı Bıyık'tan Düzce Basın takımına destek - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce spor haberleri... Düzce TSO Başkanı Bıyık'tan Düzce Basın takımına destek

14.10.2022 13:04
Düzce spor haberleri... Düzce TSO Başkanı Bıyık'tan Düzce Basın takımına destek

Düzce bölgesinden gelen habere göre Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, kurumlar arası voleybol turnuvasında mücadele eden Düzce Basın takımına antrenman topu desteği verdi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, kurumlar arası voleybol turnuvasında mücadele eden Düzce Basın takımına antrenman topu desteği verdi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasına kısıtlı imkanlarla mücadele eden Düzce Basın takımına TSO Başkanı Erdoğan Bıyık'tan antrenman topu desteği geldi. Düzce Basın takımının başarı elde ettiğini ve imkanlarının kısıtlı olduğunu öğrenen Bıyık "Basın mensubu arkadaşlarımız hem sahada başarılı haberlere imza atarken hem de voleybol sahasında başarılı maçlar oynuyorlar. Bizde kendilerine rahat antrenman yapmaları için voleybol topu hediye ettik" dedi. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Otoyoldaki trafik kesilerek durdurulabilen tırdaki iki kişi gözaltına alındı Son dakika haber! Otoyoldaki trafik kesilerek durdurulabilen tırdaki iki kişi gözaltına alındı Son dakika haberi | Ehliyetsiz tır sürücüsü otoyolda polisten kaçtı Son dakika haberi | Ehliyetsiz tır sürücüsü otoyolda polisten kaçtı Düzceli sporcu Öztok milli takımda Düzceli sporcu Öztok milli takımda
Kaynak: İHA

Erdoğan Bıyık, voleybol, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzce spor haberleri... Düzce TSO Başkanı Bıyık'tan Düzce Basın takımına destek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:51 AFAD'dan Amasra'daki patlamanın sebebi hakkında açıklama: Trafo kaynaklı
20:24 Patlama yaşanan maden ocağından dikkat çeken fotoğraf! Ekipler sedye ile bekliyor
20:21 Patlama yaşanan maden ocağında kaç işçi vardı, kaç kişi kurtarıldı? Amasra Belediye Başkanı son durumu paylaştı
20:08 Bartın'daki maden ocağı patlamasında yürek yakan görüntü! Ekran başındakiler duygu dolu anlar yaşadı
19:44 Türkiye ile Katar arasında 11 yeni anlaşma imzalandı
19:47 Bartın'daki maden ocağı patlamasının ardından yer altından çıkarılan 2 işçi konuştu
19:32 Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti
19:23 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten bomba açıklama! Oğluna hangi Türk ismini vereceğini söyledi
19:06 Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 21:23:44. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce spor haberleri... Düzce TSO Başkanı Bıyık'tan Düzce Basın takımına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement