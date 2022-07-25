Düzce Üniversitesi öğrencileri yaptıkları araçla İtalya'da yarışa katıldı - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi öğrencileri yaptıkları araçla İtalya'da yarışa katıldı

25.07.2022 12:36
Düzce Üniversitesi öğrencileri yaptıkları araçla İtalya'da yarışa katıldı

Düzce Üniversitesi Motor Sporları Topluluğu "DURacing Formula Student" takımı, üniversiteyi ve Türkiye'yi İtalya'da temsil etti.

Düzce Üniversitesi Motor Sporları Topluluğu "DURacing Formula Student" takımı, üniversiteyi ve Türkiye'yi İtalya'da temsil etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, takım, danışmanlar Mert Kılınçel ve Yakup Okan Alpay önderliğinde yapımı tamamlanan araçla başvurdukları ve dünya genelinden 25 takımın finale kaldığı Formula Student Italy organizasyonunda adını finale yazdırarak uluslararası başarıya imza attı.

"Autodromo Riccardo Paletti" pistinde gerçekleştirilen organizasyonda öğrenciler, padokta kendilerine yer bulmayı başardı.

Dünyanın en önde araba şasisi ve spor araba üreticilerinin de yer aldığı organizasyonda, öğrenciler mühendislik yeteneklerini sergiledi. Tasarımdan simülasyona, imalattan montaja, maliyetten iş planına kadar, yaptıkları arabanın her aşamasını raporlandıran öğrenciler, mühendislik bilgilerinin yanında İngilizce dil becerilerini de ortaya koydu.

İçten yanmalı motorlar kategorisinde müsabakaya katılan ekip, kompozit malzeme üretimi alanında kullandıkları yöntemleri İtalya'da hakemlere ve diğer takım üyelerine anlattı.

"Mesleki gelişmelerine büyük katkı sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mert Kılınçel, İngiltere, Almanya, İtalya, Rusya ve Fransa gibi ülkelerden üniversite öğrencilerinin katıldığı etkinlikte farklı ülkelerden mühendis adaylarıyla karşılıklı bilgi alışverişinin mesleki anlamda gelişmelerine büyük katkı sağladığını belirtti.

Organizasyonda değerlendirmeleri gerçekleştiren hakemlerin araba, kompozit malzeme ve elektronik sistemler üreten firmalarda çalışan mühendisler olduğunu kaydederek, yarışmacıların böyle bir jürinin karşısında yaptıklarını anlatmasının önemine işaret eden Kılınçel, "Öğrencilerimizin böylesi büyük bir organizasyonda birçok farklı ülkeden gelen mühendislik öğrencileriyle tanışmaları ve onlarla bilgi alışverişinde bulunmaları son derece kıymetli. Öğrencilerimizin bu bilgiler ışığında üniversitemizi ve ülkemizi daha ileri taşıyacağından hiç şüphem yoktur." ifadesini kullandı.

Kılınçel, kendilerine destek sağlayanlara teşekkür etti.

"Bilgi ve becerilerini en üst düzeyde sınamış oluyorlar"

Yakup Okan Alpay da öğrencilerin dünyanın en prestijli mühendislik yarışmalarından birine katılarak deneyim elde ettiğini anlattı.

Üniversitenin de desteğiyle gelecek yıllarda bu yarışmaya katılımı sürekli hale getirerek, daha fazla öğrencinin bu deneyimi yaşayabilmesini hedeflediklerini vurgulayan Alpay, "Birçok mühendislik disiplinini bir araya getiren bu yarışmaya katılan öğrencilerimiz, bilgi ve becerilerini en üst düzeyde sınamış oluyorlar. Bu, öz güvenlerinin gelişmesine büyük katkı sunuyor. Öğrencilerimizin, üniversitemizin ve sponsorlarımızın desteklerinin boşa çıkmadığını görmek hepimiz için gurur kaynağı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Düzce Üniversitesi, Formula 1, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzce Üniversitesi öğrencileri yaptıkları araçla İtalya'da yarışa katıldı - Son Dakika

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