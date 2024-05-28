Düzceli Sporcular Judo Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 3 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Düzceli Sporcular Judo Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 3 Madalya Kazandı

Düzceli Sporcular Judo Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası\'nda 3 Madalya Kazandı

Uşak Merkez Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen Judo Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası'na 70 ilden 1430 sporcu katıldı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörleri eşliğinde müsabakalara katılan Düzceli sporcular, 44 kiloda Eftal Çetinkaya ve 28 kiloda Erva Eren ile Türkiye Şampiyonu oldu. Ayaz Alayıldız ise 38 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

28.05.2024 13:38
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Judo Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcular 3 madalya kazandı.

Uşak Merkez Yeni Spor Salonu'nda yapılan 70 ilden 1430 sporcunun katıldığı Judo Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcular kürsüde yerini aldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörleri Ayhan Alayıldız ile Yasemin Gezer eşliğinde müsabakalara katılan sporcularından 44 kiloda Eftal Çetinkaya ve 28 kiloda Erva Eren Türkiye Şampiyonu olurken 38 kiloda Ayaz Alayıldız Türkiye üçüncüsü oldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzceli Sporcular Judo Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 3 Madalya Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzceli Sporcular Judo Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 3 Madalya Kazandı - Son Dakika
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