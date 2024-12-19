Dybala'nın Galatasaray'a transferini engellediği iddia edilen Angelino sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Dybala'nın Galatasaray'a transferini engellediği iddia edilen Angelino sessizliğini bozdu

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Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Dybala'nın transferini engellediği iddia edilen Angelino, iddiaları yalanladı. Angelino, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu iddiaları reddetti ve 'Büyük yalan.. Sahte haberleri okumayın! Ben bulunduğum bir takım hakkında asla kötü konuşmam!' dedi.

19.12.2024 11:43
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Süper Lig devi Galatasaray, Paulo Dybala'yı transfer etmek için görüşmelerini sürdürürken İtalyan basınından flaş bir iddia gelmişti.

İDDİALARI YALANLADI

İtalya basınında, Angelino'nun yıldız oyuncunun evine giderek sarı-kırmızılı takıma transfer olmaması konusunda telkinde bulunduğunu ileri süren iddialar ortaya atıldı. Dybala'nın Roma'dan takım arkadaşı Angelino, kendisine yöneltilen iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Paulo Dybala, arkadaşı Mauro Icardi ile Galatasaray'a transfer olma olasılığı hakkında konuştu. Sürpriz bir haber yayınlayan İtalyan basını, 2023/2024 sezonunda Galatasaray'a kiralanan, ancak devre arasında Roma'ya giden Angelino'nun Dybala ile görüşme yaptığını öne sürdü.

Dybala'nın Galatasaray'a transferini engellediği iddia edilen Angelino sessizliğini bozdu

İspanyol oyuncunun, Dybala'yı Galatasaray'a transfer olma konusunda uyardığı ve sarı kırmızılıların teklifini reddetmeye ikna etmeye çalıştığı iddia edildi. Daha önce Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği, ancak tercihini Roma'dan yana kullanan Paredes'in de Dybala'ya 'Galatasaray'a gitme' dediği öne sürüldü.

Dybala'nın Galatasaray'a transferini engellediği iddia edilen Angelino sessizliğini bozdu

"BÜYÜK YALAN, SAHTE HABERLERİ OKUMAYIN"

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Angelino, yapılan haberlere cevap verdi ve "Büyük yalan.. Sahte haberleri okumayın! Ben bulunduğum bir takım hakkında asla kötü konuşmam!" dedi.

Dybala\'nın Galatasaray\'a transferini engellediği iddia edilen Angelino sessizliğini bozdu

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Son Dakika Spor Dybala'nın Galatasaray'a transferini engellediği iddia edilen Angelino sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cocukluk askimsin:
    deli kanli cocukmus. dörtlü savunmada oynayamadi. şu an ki düzende çok rahat oynardı 10 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Elinde patlasın 2 0 Yanıtla
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