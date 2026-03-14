Ebosele Kırmızı Kart Gördü

RAMS Başakşehir'in İrlandalı futbolcusu Festy Ebosele, 56. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir deplasmanda Galatasaray ile karşılaşırken, müsabakada 10 kişi kaldı. Mücadelenin 56. dakikada sağ kanatta taç çizgisi yakınında sarı-kırmızılı futbolcu Roland Sallai'ye yaptığı hareket sonrasında turuncu-lacivertlilerin İrlandalı futbolcusu Festy Ebosele ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 23 yaşındaki futbolcu, 28. dakikada da Barış Alper Yılmaz'a yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Batuhan Kolak tarafından sarı kartla cezalandırılmıştı.

Festy Ebosele kırmızı kart gördükten sonra saha içinde bir süre duygusal anlar yaşadı. - İSTANBUL