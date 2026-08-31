Ebrar Acar Avusturya Open'da Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Ebrar Acar Avusturya Open'da Şampiyon Oldu

Ebrar Acar Avusturya Open\'da Şampiyon Oldu
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Elazığlı taekwondocu Ebrar Acar, Avusturya Open'da gençler kategorisinde altın madalya kazandı.

Avusturya Open Uluslararası Taekwondo Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu Ebrar Acar, kendi kategorisinde şampiyon oldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Avusturya Open Uluslararası Taekwondo Şampiyonası, Elazığlı sporcu önemli bir başarısına sahne oldu. Şampiyonada Acar, Genç Bayanlar 68 kilogram kategorisinde mücadele ederek rakiplerini geride bıraktı ve organizasyonu şampiyon olarak tamamladı. Gösterdiği başarılı performansla altın madalyanın sahibi olan Ebrar Acar, uluslararası arenada Elazığ'ı başarıyla temsil ederek önemli bir dereceye imza attı.

Kaynak: İHA

Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ebrar Acar Avusturya Open'da Şampiyon Oldu - Son Dakika

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