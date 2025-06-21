Ebrar'dan Brezilya Maçı İçin Hedef: 8'de 8 - Son Dakika
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Ebrar'dan Brezilya Maçı İçin Hedef: 8'de 8

21.06.2025 21:48
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Ebrar Karakurt, Brezilya ile oynayacakları maç öncesi 8'de 8 hedeflerini dile getirdi.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nde yarın oynayacakları Brezilya ile her zaman keyifli ve çekişmeli maçlar oynadıklarını belirterek, "8'de 8 için sahaya çıkacağız. Maçı alıp, finallere kalmayı umarım garantileyeceğiz" dedi.

2025 Voleybol Milletler Ligi'nin İstanbul'da düzenlenen 2. haftasının 3. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı Güney Kore'yi 3-0 yendi. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, "Çok mutluyuz. Bugün Kore karşısında çok önemli ve rahat bir galibiyet aldık. Gün geçtikte performansımız yükseliyor. Bu da takım olarak en başından beri hedeflediğimiz bir şeydi. Umarım yarın da performansımızı devam ettirebiliriz ve Brezilya'ya karşı da rahat galibiyet alırız. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum, çok iyi iş yaptılar. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Mükemmel oynadık" diye konuştu.

Takımdaki genç oyuncuların enerjisinin çok iyi olduğunu ifade eden Karakurt, "Berka, Deniz olsun aramıza yeni katıldılar ama sanki yıllardır takımımızdaki gibiler. Bizi gerçekten saha içinde, saha dışında her zaman enerjilerini veriyorlar. Çok yetenekliler. Hepsi ile gurur duyuyorum. Bugün ikisi de çok iyi iş yaptı. Umarım uzun yıllar milli takım formasını giyerler ve hedefledikleri yerde olurlar" şeklinde konuştu.

Brezilya maçı hakkında da konuşan Ebrar Karakurt, "Brezilya, en önemli maçımız. Gerçekten iddialı kadroları var. İyi de oynuyorlar. Biz de iyi oynuyoruz. Başa baş bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Seyircinin desteğiyle daha önde olan takımın bizim olacağını düşünüyorum. Umarım takım halinde çok iyi iş yaparız. Brezilya maçları her zaman keyifli ve çekişmeli oluyor. 8'de 8 yaparsak zaten finallere kalmayı da garantiliyoruz. 8'de 8 için sahaya çıkacağız. Maçı alıp, finallere kalmayı umarım garantileyeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ebrar'dan Brezilya Maçı İçin Hedef: 8'de 8 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ebrar'dan Brezilya Maçı İçin Hedef: 8'de 8 - Son Dakika
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