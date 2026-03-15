Ebrar Karakurt'tan bomba Fatih Terim'li paylaşımı
Ebrar Karakurt'tan bomba Fatih Terim'li paylaşımı

15.03.2026 13:01
Sultanlar Ligi'nde 397 sayıyla en skorer yerli oyuncu olan Ebrar Karakurt, başarısının ardından Fatih Terim'in sözlerine gönderme yaparak ''Adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değilim'' paylaşımı yaptı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Ebrar Karakurt, elde ettiği başarıyla dikkat çekti. Karakurt'un sezon sonunda yaptığı Fatih Terim göndermeli paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.

ECZACIBAŞI SEZONU GALİBİYETLE KAPATTI

Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi turuncu-beyazlı ekip 23-25, 25-22, 24-26, 25-19 ve 15-11'lik setlerle 3-2 kazandı. Sezonu 5 galibiyet ve 21 mağlubiyetle tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 13. sırada yer alarak lige veda etti.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NETLEŞTİ

Normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri de belli oldu. 1-4 etabında VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana ile Zeren Spor karşı karşıya gelecek. 5-8 etabında ise Galatasaray Daikin-Türk Hava Yolları ve Nilüfer Bld. Eker-Aras Kargo eşleşmeleri oluştu.

LİGİN EN SKORER YERLİ OYUNCUSU

Ebrar Karakurt, normal sezonda elde ettiği 397 sayıyla ligin en skorer yerli oyuncusu unvanını aldı. Başarılı smaçör aynı zamanda ligin en iyi hücum eden oyuncularından biri olurken, en skorer üçüncü smaçör konumunda yer aldı.

FATİH TERİM SÖZÜNE GÖNDERME YAPTI

Ebrar Karakurt, bu başarının ardından Fatih Terim'in ünlü sözlerinden birine gönderme yaparak sosyal medya hesabında "Ben Ebrar Karakurt, adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değilim." ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emi Emii Emi Emii:
    Ne idüğü belirsiz rengarenk kişi. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
