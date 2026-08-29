Ecrin Akbulut'tan Türkiye Şampiyonluğu - Son Dakika
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Ecrin Akbulut'tan Türkiye Şampiyonluğu

Ecrin Akbulut\'tan Türkiye Şampiyonluğu
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Ecrin Akbulut, Niğde'de düzenlenen şampiyonada 58 kiloda Türkiye şampiyonu oldu ve Milli Takım'a seçildi.

Bayburtlu güreş sporcusu Ecrin Akbulut, Niğde'de düzenlenen 2026 Minikler 12 Yaş Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 58 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından Niğde'de organize edilen şampiyonada mindere çıkan Akbulut, 58 kilo kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birinci oldu, altın madalya kazandı.

Şampiyonadaki başarısıyla Türkiye şampiyonluğuna ulaşan genç sporcu, Milli Takım Kampı'na davet edildi.

Kaynak: İHA

Milli Takım, Türkiye, Niğde, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ecrin Akbulut'tan Türkiye Şampiyonluğu - Son Dakika

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