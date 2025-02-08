Ecrin Gülay: 5 Türkiye Şampiyonu Genç Kick Boks Sporcusu

Spor

Kayseri'de ağabeyinden etkilenerek 11 yaşında kick boksa başlayan, wushu ve kick boksta 5 Türkiye şampiyonluğu kazanan Ecrin Gülay Düzgün, madalyalarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Celal Bayar Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Ecrin Gülay'ın ailesi, 2020 yılında ağabeyi Ahmet Düzgün'ü kick boksa yönlendirdi. Kick boksa ilgi duyan Ecrin de ağabeyiyle antrenmanlara gitmeye başladı.

Ağabeyinin sporu bırakmasına rağmen antrenörleri Esat Kaya ve Hayriye Türksoy Hançer'in başarılarından etkilenen Ecrin, kick boksa devam etti.

Ecrin, ilk kez katıldığı Wushu Sanda Türkiye Şampiyonası'nda 2020 ve 2022'de birinci oldu. 5. Open Wushu Sanda Balkan Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Ecrin, 2023 ve 2024'te de Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

2024'te Wako Mediterranean Akdeniz Şampiyonası'nda ve bu yıl 21-28 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ecrin, Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda da birincilik elde etmek için çalışıyor.

"Asla pes etmedim ve şampiyon oldum"

Ecrin Gülay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörlerinin başarıyla hırslandığını ve spora başladığını söyledi.

Başarı için yoğun antrenman temposu gerektiğine değinen Ecrin, çok çalışarak antrenörlerinin sayesinde ilk senesinde Türkiye şampiyonu olduğunu dile getirdi.

Ecrin, spor sayesinde daha özgüvenli olduğunu ve sosyalleştiğini belirterek ders notlarının da yükseldiğini ifade etti.

Pes etmeyenlerin zirveye ulaştığına inandığını vurgulayan Ecrin, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 5'inci şampiyonluğum. Asla pes etmedim ve şampiyon oldum. Bu sporu sokakta kavga etmek için değil, kendimizi savunmak, yurt dışında ve dünyada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı dalgalandırmak için yapıyoruz. Mili takım sporcusu olmak gerçekten gurur verici. Dünya kupasına hazırlanıyorum. Dünya kupasında da bayrağımızı göklerde görmek istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapacağım."

Antrenörü Ecrin'e güveniyor

Antrenör Hayriye Türksoy Hançer de ilk yıl da şampiyonluğun çok az kişiye kısmet olacağını, Ecrin'in çok çalışarak bu başarıyı hak ettiğini vurguladı.

Ecrin'in antrenmanlarda disiplinli olduğuna değinen Hançer, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ecrin, kar, yağmur ve bayram demeden antrenmanlarına hep saatinde geldi. Hiçbir zaman 'ben kafeye gideceğim veya arkadaşlarımla gezeceğim, dışarıda eğleneceğim' gibi bir durumumuz olmadı. Başarıya ulaşmak için fedakarlık yaptı. Bütün milli sporcuların olduğu gibi Ecrin'in de hayali dünya ve Avrupa şampiyonasında bayrağımızı dalgalandırmak."