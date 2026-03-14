Eczacıbaşı, Aydın'ı 3-2 Yenerek Ligi Tamamladı

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı Dynavit: Meliha Diken, Maglio, Dilay Özdemir, Plummer, Bengisu Aygün, Smrek (Tuna Aybüke Özel, Stysiak, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Ebrar Karakurt)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Tikhomirova, Mijatovic, Beliz Başkır (Gizem Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, İlarya Zararsız, Hilal Kocakara, Selen Köse, Nisan Barut)

Setler: 23-25, 25-22, 24-26, 25-19, 15-11

Süre: 151 dakika (34, 36, 33, 27, 21)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Aydın temsilcisi, bu sonuçla Bahçelievler Belediyespor'dan sonra Sultanlar Ligi'ne veda eden ikinci takım oldu.