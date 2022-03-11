Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 - Son Dakika

SALON: Başkent Voleybol Salonu
HAKEMLER: Yasin Okumuş, Tolgacan DinçerMERT GRUP SİGORTA: Cansu, Paskova, Özge Nur, Lopez, Ayça, İkbal Merve, Alara (L), Merve (L), Seda, Melek Erpin, Merve.ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Saliha, Beyza, Boskovic, Hande, Heyrman, Simge (L), Elif, Adams, Gözde, Fatma, Zeynep (L), Merve.SETLER: 0-3 (23-25,11-25,16-25)
SÜRE: 74 dakika (28, 23, 23)
Misli.com Sultanlar Ligi 23'üncü hafta mücadelesinde Mert Grup Sigorta'ya konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 mağlup etti.
Kaynak: DHA
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