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Eczacıbaşı Dynavit: 1-3 - Son Dakika

Eczacıbaşı Dynavit: 1-3

03.12.2021 16:33
Eczacıbaşı Dynavit: 1-3

SALON: TVF Başkent Voleybol SalonuHAKEMLER: Erkan Sarı, Engin Duman.KARAYOLLARI: Kübra, Ikic, Ceren, Yasemin, Merve, Ayçin, Gülçin (L), Fatmanur, Selin, Doğa.ECZACIBAŞI DYNAVİT: Fatma, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Elif, Zeynep (L), Saliha, Dilay, Hande, Merve.

SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Erkan Sarı, Engin Duman.

KARAYOLLARI: Kübra, Ikic, Ceren, Yasemin, Merve, Ayçin, Gülçin (L), Fatmanur, Selin, Doğa.ECZACIBAŞI DYNAVİT: Fatma, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Elif, Zeynep (L), Saliha, Dilay, Hande, Merve.SETLER: 1-3 (25-23, 19-25, 23-25, 20-25)

SÜRE: 114 dakika (27', 25', 33', 29')

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12'nci haftasında Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Karayolları'nı 3-1 mağlup etti. Turuncu-beyazlı ekipte McKenzie Adams, 23 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Kaptan Boskovic 21, Laura Heyrman da 9 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.


Eczacıbaşı Dynavit: 1-3

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit: 1-3 - Son Dakika Spor


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