SALON: İBB Cebeci Spor Kompleksi
HAKEMLER: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen.
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Jack, Elif Şahin, Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladın, Simge Aköz (L), Tuna Aybüke Özel
TÜRK HAVA YOLLARI: Silva, Bergmann, Karmen, Anthi, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Melis Yılmaz (L), Buse Kayacan, Emine Arıcı
SETLER: 25-20, 25-16, 25-21
SÜRE: 71 dakika (26', 21', 24')
Sultanlar Ligi'nin 7'nci haftasında Eczacıbaşı Dynavit, evinde konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 25-20, 25-16, 25-21'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Eczacıbaşı Dynavit 3-0 Kazandı - Son Dakika
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